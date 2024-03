Le gouverneur par interim de la Banque du Liban Wassim Mansouri a publié une circulaire interdisant aux institutions financières locales toute distribution de dividendes pour l’année 2024 en raison de la crise financière et l’insolvabilité des établissements bancaires, en conformité avec les décisions prises lors de la réunion du conseil central de la BdL lr 28 février 2024. Cette nouvelle circulaire portant numéro 13621, daté du 29 février 2024, modifie le règlement fondamental numéro 7136 établi le 22 octobre 1998.

La crise financière et l’insolvabilité des banques libanaises depuis 2019 sont une situation très préoccupante qui a eu des conséquences dévastatrices sur l’économie du pays et la vie quotidienne des citoyens libanais.



Fin 2019, le Liban a commencé à connaître une crise économique majeure, qui a été exacerbée par la pandémie de COVID-19. Les banques libanaises, qui étaient autrefois le pilier de l’économie du pays, sont devenues insolvables, en grande partie à cause de mauvaises décisions de gestion et de la corruption généralisée.



Face à l’insolvabilité, les banques ont imposé des restrictions sévères sur les retraits et les transferts d’argent, ce qui a provoqué une grande frustration parmi la population. En conséquence, de nombreux Libanais ont perdu confiance dans le système bancaire et ont retiré leurs économies, ce qui a aggravé la crise.



De plus, l’inflation a atteint un niveau record, ce qui a rendu la vie quotidienne de plus en plus difficile pour les Libanais. Les produits de base sont devenus très chers et de nombreuses personnes ont perdu leur emploi ou ont vu leurs salaires réduits.



En somme, la crise financière et l’insolvabilité des banques libanaises depuis 2019 ont eu un impact dévastateur sur l’économie du pays et le bien-être de ses citoyens. Il est essentiel que le gouvernement libanais prenne des mesures pour résoudre ces problèmes et rétablir la confiance dans le système bancaire.

Les transferts illégaux de fonds depuis les banques libanaises depuis 2019

Depuis 2019, les banques libanaises ont été le théâtre de transferts illégaux de fonds, un phénomène qui soulève de nombreuses questions. Ces transactions illégales, qui se font souvent en secret, sont généralement effectuées par des personnes ou des organisations qui cherchent à éviter les taxes ou à blanchir de l’argent.



Ces transferts illégaux de fonds depuis les banques libanaises peuvent prendre diverses formes. Ils peuvent impliquer l’utilisation de comptes fictifs, de transactions en espèces non déclarées ou de mouvements d’argent à travers des pays tiers pour éviter la détection. Dans certains cas, les fonds peuvent être utilisés pour financer des activités illégales comme le terrorisme ou le trafic de drogues.



Ce problème a été exacerbé par la crise financière qui a frappé le Liban en 2019, qui a conduit à une pénurie de dollars américains dans le pays. Cette situation a conduit certaines personnes à recourir à des moyens illégaux pour transférer des fonds à l’étranger.



Les autorités libanaises ont pris des mesures pour lutter contre ces transferts illégaux de fonds. Cependant, leur tâche est rendue difficile par le manque de transparence dans le système bancaire libanais et l’absence de législation efficace pour lutter contre le blanchiment d’argent.



En somme, les transferts illégaux de fonds depuis les banques libanaises depuis 2019 sont un problème sérieux qui nécessite des efforts concertés de la part des autorités pour être résolu.