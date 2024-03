Face à l’annulation du congrès de Paris destiné à soutenir l’armée libanaise comme annoncé hier en raison du manque d’intérêt de la part des USA et de l’Arabie saoudite, la France aurait opté pour un sommet bilatéral avec le Qatar, incluant une rencontre tripartite militaire en marge. Le commandant de l’armée libanaise aurait ainsi reçu une invitation à participer à ce sommet.

Les enjeux géopolitiques et les dynamiques internes complexes influencent la position du commandant de l’armée libanaise, notamment la perception du soutien américain et les controverses constitutionnelles locales, créant une situation délicate pour toutes les parties impliquées. Cet énième épisode souligne les défis de la coopération internationale et les tensions politiques internes au Liban, alors que le commandant de l’armée libanaise, le général Joseph Aoun, est également aux yeux de certains parties prenantes, candidat à la tête de la présidence de la république.

Le différend entre le ministre de la Défense Maurice Salim et le commandant de l’armée libanaise s’accentue, centré autour de la récente nomination controversée de Hassan Odeh en tant que chef d’état-major. Cette décision, jugée inconstitutionnelle par certains et notamment par le président du CPL Gébran Bassil qui compte présenter un recours, n’a pas suivi les procédures établies par la Constitution et la loi sur la défense nationale. Cette situation a exacerbé les tensions politiques et pourrait mener à des contestations judiciaires, mettant en lumière les divisions profondes au sein de la gouvernance du pays.