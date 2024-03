Mgr Rahi: Mettons en œuvre l’esprit et les dispositions de Taëf pour permettre aux Libanais de progresser

Mgr Béchara Boutros Rahi, patriarche maronite du Liban, a récemment appelé à l’application de l’esprit et des dispositions de l’Accord de Taëf pour permettre aux Libanais de progresser. Cet accord, signé en 1989, a mis fin à la guerre civile libanaise et a établi un équilibre confessionnel dans le système politique du pays.

Le contexte de l’appel de Mgr Rahi

Face à la crise économique et politique que traverse le Liban, Mgr Rahi a insisté sur l’importance de l’Accord de Taëf comme base pour une solution durable. Il a souligné que cet accord offre un cadre pour une coexistence pacifique et une gouvernance équilibrée.

Les dispositions de l’Accord de Taëf

La répartition équitable du pouvoir entre les différentes confessions religieuses.

La décentralisation administrative pour donner plus de pouvoir aux régions.

Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La vision de Mgr Rahi pour le Liban

Mgr Rahi envisage un Liban où tous les citoyens jouissent de leurs droits et libertés, indépendamment de leur confession religieuse. Il appelle à une mise en œuvre complète de l’Accord de Taëf, y compris la décentralisation administrative, pour permettre une meilleure gestion des ressources et une plus grande participation des citoyens à la gouvernance.

Conclusion

En somme, l’appel de Mgr Rahi à appliquer l’esprit et les dispositions de l’Accord de Taëf est un appel à la paix, à la justice et à la prospérité pour tous les Libanais. Il est temps que les dirigeants libanais prennent au sérieux cet appel et travaillent ensemble pour réaliser la vision d’un Liban uni et prospère.