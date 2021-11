Les autorités britanniques ont appelé leurs ressortissants à éviter le Liban sauf voyage essentiel en raison de l’instabilité qualifiée par eux de persistante, rappelant la crise économique que traverse ce pays.

“La situation est imprévisible et pourrait se détériorer sans avertissement”, juge ainsi le Bureau britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement

L’institution rappelle ainsi que les produits de base comme les carburants, médicaments voire même nourriture sont de plus en plus rare et que la production d’électricité est limitée. Les faits de délinquance, voire même d’harcèlement sexuel ont augmenté dans les espaces public, poursuit le communiqué publié qui estime également qu’un conflit avec Israël pourrait déclencher peu d’avertissement et conduire à une escalade rapide de la violence.