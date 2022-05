Les Forces Libanaises ont déposé ce mardi plusieurs plaintes devant la commission de surveillance électorale contre le Hezbollah. Ils accusent ce dernier d’incitation psychologique et sectaire et de mobilisation hostile » dans la circonscription électorale de Baalbek-Hermel suite au retrait de plusieurs candidats chiites qui concouraient sur les mêmes listes que leurs candidats.

Cette information intervient alors que des incidents ont eu lieu depuis quelques semaines dans cette circonscription. Des affiches des Forces Libanaises ont ainsi été vandalisées sur place et des fusillades ont eu lieu.

Selon les forces libanaises, “certains membres, dirigeants et éléments organisés de ce parti ont mené des campagnes médiatiques et rhétoriques visant à semer la discorde entre les éléments de la nation et à instiller la terreur et la peur aux citoyens. Le parti et ses membres ont sapé la paix civile, pillé et pratiqué l’intimidation dans les villes et villages de Baalbek-Hermel dans le but d’éliminer la liste électorale comprenant le candidat des forces libanaise, Antoine Habchi.