Des sources de l’Elysées auraient noté que le Président de la République Française, s’entretenant avec son homologue américain, lui aurait indiqué que les sanctions américaines contre le Hezbollah seraient improductives.

Pire, ces sanctions auraient plutôt affaiblies les partis qui s’opposent au mouvement chiite et à l’Iran.

Cette information intervient alors qu’Emmanuel Macron s’est déplacé au Liban, ce mercredi 5 août, suite à l’explosion de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium dans le port de Beyrouth. Depuis la Résidence des Pins où il a reçu les représentants des principaux blocs parlementaires libanais dont le Hezbollah, le Président Emmanuel Macron a annoncé la tenue d’une conférence d’aide au Liban qui devrait se dérouler ce dimanche en présence justement de Donald Trump.

La France aurait ainsi conseillé aux Etats-Unis de réinvestir au Liban pour aider à le reconstruire.

Selon ces sources, dans le cas du Liban, les pressions ou l’absence des Etats-Unis et des pays du Golfe pourraient ainsi faire le jeu de l’Iran et du Hezbollah sur le plan local.

Pour rappel, depuis l’élection de Donald Trump aux USA, les tensions entre Téhéran et Washington se sont multipliées jusqu’au retrait des Etats-Unis de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Depuis les autorités américaines ont multiplié les sanctions à l’égard de Téhéran et de ses alliés.

Les spécialistes estiment ainsi qu’il sera difficile pour le Liban de faire face aux multiples crises qu’il traverse actuellement et de reconstruire le port de Beyrouth avec une explosion dont le coût est estimé à plusieurs milliards de dollars.

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 158 personnes sont décédées, plus de 60 personnes toujours portées disparues et plus de 6 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise.



La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.

Elle aurait ainsi causé un cratère de 210 mètres de long sur 43 mètres de profondeur, indique le dimanche 9 août une source sécuritaire citant les propos d’experts français présents sur place.