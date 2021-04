S’exprimant à l’issue d’une réunion qui s’est tenue via Zoom, les 3 anciens premiers ministres Nagib Mikati, Fouad Siniora et Tamam Salam ont abordé la situation actuelle du Liban, dénonçant “une politique délibérée visant à détruire les structures de l’État libanais en faveur des agendas et des projets devenus invisibles pour quiconque”.

Ils ont notamment fait allusion à la polémique au sein du système judiciaire entre le procureur de la république, le juge Ghassan Oweidat et la procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun, dénonçant cette dernière pour être appuyée “par une foule de partisans applaudissant un juge qui a créé un pouvoir judiciaire en son nom”. Les 3 hommes ont également dénoncé l’atteinte, selon eux aux “intérêts des citoyens, à leurs biens, leurs dignités et les droits de leur citoyenneté, et au détriment de la justice”.

Les anciens locataires du Grand Sérail ont abordé la décision saoudienne d’interdire les importations en provenance du Liban, estimant que “le Liban devienne une plate-forme de fabrication, de passage et de contrebande de drogues et de contrebande au Royaume d’Arabie”, qui selon eux “visent à la destruction de la société libanaise et des sociétés arabes, à dénaturer la réputation, le rôle et l’économie du Liban, et à détruire ses relations économiques avec son environnement arabe.

Les Libanais ne peuvent pas rester silencieux indéfiniment sur l’obstruction à la formation du gouvernement, l’arrêt des formations judiciaires, l’encouragement des juges partisans à violer la loi et à laisser des frontières lâches, et à se livrer à la politique des axes qui a renforcé le siège du Liban et empêché des réformes, qui ont conduit à dénaturer la réputation financière de l’État libanais et à l’effondrement des institutions publiques et privées et du Liban dans son ensemble, et à déclencher le chaos de la rue et l’exposition à l’armée et aux services de sécurité Le communiqué des 3 anciens premiers ministres, le 26 avril 2021 Tweet