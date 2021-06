Les prix du bidon de 20 litres d’essence SP 95 et SP 98 ont augmenté respectivement de 1700 LL et de 1800 LL, indique la nouvelle grille publiée par le ministère de l’énergie et des ressources hydrauliques.

Désormais, il faudra débourser 43 500 LL pour 20 litres d’essence SP 95 et 44 800 LL pour 20 litres de SP98.

Une hausse de 1 700 LL touche également le fioul dont le prix atteint désormais 31 700 LL pour 20 litres.

Contrairement aux semaines précédentes, le prix du gaz est aussi à la hausse de 1400 LL. La bouteille de 10 kilos atteint désormais 26 600 LL

Cette hausse était largement anticipée par les observateurs qui notent que la Banque du Liban est de moins en moins capable d’assurer le financement du programme de subvention à l’achat des produits de première nécessité dont font parties les carburants. Une annulation de ce programme ses prochains jours est de plus en plus probable, alors que les importateurs de produits alimentaires ou encore de médicaments notent que la BdL n’assure plus l’achat de certains produits.

