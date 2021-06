Certains axes, notamment au niveau de la capitale Beyrouth, voient déjà le trafic routier être interrompu. Il s’agit notamment du cas au niveau de l’intersection de la Mosquée Abdel Nasser à Mazraaa et à Tarik Jadideh au niveau du pont Barbir et en direction et de l’avenue Béchara el Khoury.

Le centre de gestion du trafic indique que la circulation au niveau de la localité de Khaldeh est également perturbée par un rassemblement.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն