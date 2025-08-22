Le désarmement palestinien au Liban : entre initiative étatique et résistances armées

- Advertisement -

Le rôle central de Ramiz Dimashqiya dans le processus en cours

Ramiz Dimashqiya, président du Comité libano-palestinien, s’est imposé comme la voix officielle d’un dossier explosif qui engage la stabilité interne du Liban et l’avenir des camps palestiniens. Il a présenté la remise des armes de Bourj el-Barajneh comme une étape inaugurale, insistant sur le caractère progressif du processus et sur la volonté de l’armée de poursuivre la collecte dans d’autres régions. Ses déclarations soulignent un choix stratégique : l’État libanais veut montrer qu’il ne vise pas une faction particulière mais entend réaffirmer un principe de souveraineté, en partenariat avec l’Autorité palestinienne. Derrière cette posture, il y a la volonté de rompre avec les décennies d’équilibre instable où les armes palestiniennes constituaient une zone d’autonomie tolérée. Le soutien affiché de Joseph Aoun et de Nawaf Salam donne un poids politique fort à ce processus, qui se veut consensuel mais dont la mise en œuvre se heurte d’emblée à des lignes de fracture.

Une opération inscrite dans la logique de l’État libanais

La décision d’engager une collecte des armes dans les camps palestiniens s’inscrit dans une longue série d’initiatives avortées. Depuis l’accord du Caire en 1969 jusqu’aux compromis sécuritaires des années 1990, le Liban a toujours hésité à imposer pleinement son autorité dans ces zones sensibles. La nouveauté actuelle tient à la mise en avant de l’armée comme acteur central et au cadre officiel établi entre Beyrouth et Ramallah. L’objectif affiché n’est pas la confrontation mais l’intégration progressive des camps dans l’ordre juridique libanais. La rhétorique adoptée met l’accent sur la neutralité : aucune faction n’est désignée comme cible, et la démarche se présente comme l’application d’une décision conjointe entre Joseph Aoun et Mahmoud Abbas. Cette présentation cherche à éviter les accusations de partialité tout en donnant une légitimité nationale et régionale à l’opération.

Les factions coopératives et leur logique d’apaisement

Certaines factions palestiniennes, principalement affiliées à Fatah ou liées à l’Autorité palestinienne, ont choisi de coopérer avec le processus. Leur calcul est clair : consolider leurs relations avec l’État libanais, améliorer leur image auprès des populations locales et renforcer leur légitimité face à leurs rivaux. Ces groupes savent que leur survie politique et financière dépend en grande partie de Ramallah et des canaux diplomatiques arabes qui soutiennent l’initiative. En acceptant de remettre des armes symboliques, ils cherchent à se présenter comme des acteurs responsables et constructifs. Ils espèrent aussi bénéficier d’un retour en termes de visibilité politique et d’accès aux ressources, dans un contexte où les camps restent marqués par la pauvreté et les rivalités internes. Cette logique d’apaisement ne traduit pas nécessairement une volonté d’abandonner définitivement l’option militaire mais une stratégie tactique visant à gagner du temps et de la reconnaissance.

Le rejet catégorique du Hamas et des factions radicales

Face à cette dynamique, le Hamas et d’autres factions plus radicales ont adopté une ligne de refus net. Pour ces groupes, l’armement palestinien ne saurait être bradé ni négocié. Ils rappellent que ces armes constituent une garantie vitale pour la défense de la cause palestinienne et du droit au retour. Les déclarations publiées rejettent l’idée même d’une remise volontaire, qualifiée de désinformation. Les arguments avancés s’appuient sur une double logique : sécuritaire, d’abord, puisque l’abandon des armes les exposerait selon eux à l’occupation israélienne ; idéologique ensuite, car l’armement est présenté comme une part intégrante de leur identité de résistance. Cette posture vise à disqualifier la démarche de l’Autorité palestinienne et à empêcher que Fatah apparaisse comme le seul représentant légitime des réfugiés. Le rejet se fonde également sur un calcul politique : en refusant de céder, ces factions renforcent leur crédibilité auprès de leurs bases militantes et de leurs alliés régionaux.

Une affaire redéfinie comme un dossier interne à Fatah

Pour éviter une confrontation frontale avec l’État libanais tout en contestant la légitimité du processus, plusieurs factions hostiles ont choisi de présenter le désarmement comme une affaire interne à Fatah. Cette rhétorique permet de délégitimer l’opération en la réduisant à une initiative partisane, sans portée collective. Elle traduit une stratégie de disqualification qui vise à isoler Mahmoud Abbas et ses partisans tout en maintenant la façade d’une unité palestinienne. En insistant sur ce caractère interne, le Hamas et ses alliés veulent couper court à l’idée que l’ensemble des Palestiniens du Liban s’engagerait dans une telle démarche. La fracture est profonde : d’un côté, Fatah cherche à consolider son statut de partenaire de l’État libanais ; de l’autre, le Hamas dénonce une manœuvre destinée à affaiblir la résistance et à réduire son influence.

Les implications politiques pour le Liban

Sur le plan interne, cette opération représente à la fois un succès symbolique et un risque stratégique. Elle donne à l’État libanais l’occasion de montrer sa capacité à imposer l’ordre et à s’attaquer à un dossier longtemps tabou. Elle renforce également la stature de l’armée, qui apparaît comme l’acteur neutre et légitime capable de gérer une question hautement sensible. Mais les dangers sont multiples. Le désarmement palestinien peut être perçu comme un précédent, ouvrant la voie à un débat sur les armes d’autres formations non étatiques, notamment le Hezbollah. Dans un pays où chaque mesure sécuritaire est scrutée à travers le prisme des équilibres communautaires, ce risque est considérable. L’opération pourrait rallumer des clivages politiques internes et être instrumentalisée dans les débats parlementaires. La dimension symbolique de l’événement dépasse ainsi de loin le seul cadre des camps palestiniens.

La perception régionale et internationale

Au-delà du Liban, cette initiative s’inscrit dans une dynamique régionale. Pour l’Autorité palestinienne, elle représente un moyen de renforcer son autorité sur la diaspora en montrant sa capacité à négocier et à obtenir des résultats concrets. Pour Israël, l’évolution du dossier est observée comme une tentative de réduire les poches de résistance armée à proximité de ses frontières. Du côté arabe, l’opération bénéficie du soutien discret de pays comme l’Égypte et la Jordanie, qui souhaitent éviter une extension des tensions régionales au Liban. En revanche, les alliés du Hamas, notamment l’Iran, dénoncent une manœuvre visant à affaiblir la résistance palestinienne au bénéfice d’Israël et de ses partenaires. La perception internationale est donc polarisée, chaque acteur projetant ses propres enjeux sur le processus.

Les camps palestiniens au cœur de l’équation sociale

L’évolution du désarmement ne peut être analysée indépendamment de la situation sociale dans les camps palestiniens. Ceux-ci concentrent pauvreté, marginalisation et rivalités internes. La remise d’armes, même symbolique, suscite des craintes parmi les habitants qui redoutent une perte de protection face aux incursions extérieures ou aux affrontements internes. Pour beaucoup, les armes représentent une sécurité relative dans un environnement instable. L’armée libanaise cherche à rassurer en multipliant les patrouilles et en promettant que le processus se fera progressivement, mais la méfiance demeure. Les ONG présentes dans les camps insistent sur l’importance d’un accompagnement social et économique pour que le désarmement ne se transforme pas en facteur de fragilisation supplémentaire.

Un processus encore fragile et incertain

Malgré l’élan donné par les événements de Bourj el-Barajneh, le désarmement palestinien demeure un chantier fragile. Sa réussite dépend de la continuité du soutien politique interne, de la capacité de l’armée à agir sans déclencher de confrontation et de l’accompagnement international. Le caractère graduel du processus est présenté comme une garantie de faisabilité, mais il comporte aussi le risque de s’essouffler face aux résistances. L’histoire récente du Liban montre que de nombreux accords ambitieux ont échoué faute d’un suivi rigoureux et d’un consensus réel. Si l’État parvient à avancer, même lentement, le processus pourrait devenir un précédent et ouvrir la voie à une réflexion plus large sur la présence d’armes non étatiques dans le pays. Si, en revanche, il s’enlise, il renforcera le sentiment d’impuissance et la défiance envers les institutions.