Le Premier Ministre désigné Saad Hariri est arrivé à Moscou ce 14 avril 2021. Il devrait y rencontrer les différents responsables russes et évoquer avec eux la formation du gouvernement toujours bloquée au Liban.

Il devrait notamment rencontrer le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre Mikhail Mishustin, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et un certain nombre de responsables, dont le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov, le chef adjoint du protocole au gouvernement russe, l’ambassadeur Kuznisov et l’ambassadeur du Liban en Russie, Shawki Abu Nassar.

Saad Hariri devrait ainsi demander aux autorités russes de s’impliquer auprès de ses alliés locaux dans la région afin de favoriser la formation d’un nouveau cabinet. Selon les informations actuelles disponibles auprès de la Présidence de la République, le premier ministre désigné n’aurait toujours pas donné sa réponse concernant l’initiative du président de la chambre Nabih Berri qui a proposé la formation d’un cabinet de 24 membres au lieu du souhait de Saad Hariri de former un cabinet de 18 portefeuilles.

Il devrait également abordé la crise économique que traverse actuellement le Pays des Cèdres et demander l’assistance de Moscou pour y faire face.

Un pays sans gouvernement alors que la crise économique le touche de plein fouet

Le Liban est sans gouvernement depuis la démission, le 10 août dernier, du premier ministre sortant Hassan Diab.



La formation d’un nouveau gouvernement est considéré comme une des conditions préalable à la relance des négociations avec le Fonds Monétaire International afin d’obtenir un déblocage de l’aide financière de la communauté internationale face à la crise économique que traverse le Liban.



Suite à l’échec de Moustafa Adib à former un cabinet, l’ancien premier ministre Saad Hariri, qui avait pourtant démissionné suite à d’importantes manifestations en octobre 2019, s’est vu être chargé de former un nouveau gouvernement en octobre 2020.



Pour tenter de débloquer la situation, l’ancien premier ministre a promis au mouvement Amal d’attribuer le portefeuille du ministère des finances à un membre de la communauté chiite. Il avait également réitéré que le Liban pouvait se passer d’un état de défaut de paiement, déniant ainsi la gravité de la crise économique cependant vécue par la population, avec 55% de celle-ci vivant désormais sous le seuil de pauvreté.



Cependant, les propositions de Saad Hariri d’un cabinet de 18 membres se heurtent à la présidence de la République, qui souligne que si les communautés chiites et sunnites choisissent leurs représentants, les représentants chrétiens au sein du nouveau cabinet seraient également choisis par le premier ministre désigné. Le Général Aoun estime de fait que les propositions actuelles du premier ministre contreviennent à la fois à la constitution libanaise et au pacte national.

Ce dernier accuse de son côté le chef de l’état de souhaiter obtenir un tiers de blocage au sein de son nouveau cabinet.