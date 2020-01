La tension est subitement montée en ce 90ème jour depuis le début des manifestations, alors que la semaine de la colère a été proclamée par les manifestants qui réclament toujours le départ d’une classe politique accusée de corruption et d’avoir mené le Pays des Cèdres à la quasi-faillite financière. Ils dénoncent également la dégradation des conditions socio-économiques par lesquelles le Liban passe actuellement.

Le point à 15 heures

Une personne a tenté de s’immoler par le feu à Jal el Dib

Des incidents ont également eu lieu à Tripoli, du côté du quartier d’al-Bahsas quand l’Armée Libanaise a tenté de rouvrir cet axe.

À Taalbaya, un incident a également eu lieu quand le convoi du député Michel Daher a été bloqué par les manifestants.

Pour l’heure, les routes sont fermée à Beyrouth et dans sa banlieue, au niveau du Ring Fouad Chéhab – où une voie permet toutefois un passage aléatoire entre Beyrouth Ouest et Beyrouth Est, de la place des Martyrs et de la place Riad Salamé, de la Banque du Liban (BDL), de Furn el Chebbak et de Jal el Dib.

Au niveau du Ring Fouad Chéhab, des pneus et des poubelles ont été incendiés. Des perturbations du trafic sont également constatées au niveau du quartier de Verdun.

Les axes de circulation au niveau de la Cité Sportive, Autouroute Elias Hraoui, Tehouita-Furn el Chebbak, Nahr el Mot, au niveau d’Almaza, sont également interrompus.

Une importante manifestation a également lieu devant le siège de la Banque du Liban (BDL) où des incidents ont déjà eu lieu hier soir. La route au niveau du rond point Cola a été fermée dans la matinée puis est de nouveau accessible.

Ailleurs, dans le Kesrouan, la circulation est bloquée au niveau de Jounieh et de Zouk Mosbeh.

Au sud de la Capitale, la circulation est interrompue au niveau de Jiyeh.

À Tripoli, les manifestants visent les changeurs locaux. Plusieurs établissements ont ainsi été fermés ce matin.

Plus d’information à venir