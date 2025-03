Liban : Le gouvernement approuve les nominations sécuritaires et prépare les réformes économiques

- Advertisement -

Le Conseil des ministres libanais a tenu une réunion décisive au cours de laquelle il a officialisé plusieurs nominations à des postes de haut rang dans l’armée et les services de sécurité. Cette annonce intervient dans un contexte où le pays tente de stabiliser ses institutions tout en répondant aux exigences des bailleurs de fonds internationaux, notamment le Fonds monétaire international (FMI).

Le ministre de l’Information, Dr. Paul Morcos, a annoncé, lors d’une conférence de presse, la nomination des hauts responsables militaires et sécuritaires suivants :

Ces nominations viennent après un processus d’évaluation qui, selon le gouvernement, s’est basé sur les compétences et l’expérience des candidats.

« Les nominations dans l’armée et la sécurité ont été faites sur la base de l’expérience et de la compétence. Nous travaillons avec rigueur et veillons strictement au respect des normes et des qualifications », a affirmé Paul Morcos.