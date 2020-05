Le Ministère de l’Intérieur a publié ce matin, les décrets relatifs à la mise en place d’un plan de confinement total qui débutera ce mercredi à partir de 19 heures jusqu’au lundi à 5 heures.

Le décret appelle à la fermeture de toutes les institutions privées, les marchés, les banques, les lieux de promenades comme la corniche de la capitale et rappelle que les rassemblements publics “de toute sorte” sont interdits.

La circulation des voitures est restreinte et se poursuit conformément aux règles qui avaient imposées une circulation alternée.

Ce dimanche, la circulation est interdite à tout type de véhicules.

Cependant il est désormais interdit de sortir dans les rues de 18 heures du soir à 5 heures du matin, ces 4 jours de la semaine.







Sont exclus de ces restrictions, le personnel hospitalier et des établissements de santé, les personnes liées au secteur alimentaire, industriel et agricole, les employés du port et de l’aéroport, ainsi que des entreprises qui y sont liées, les médecins et infirmières, les membres de l’Armée, de la Croix Rouge, de la protection civile, les pompiers et les ambulances, le corps diplomatique, les médias, la direction générale de la présidence de la république, les ministres, les employés d’Ogero, les sociétés de sécurité, les camions de transport alimentaires et médicaux, de déchets à condition d’avoir préalablement demandé l’autorisation.

Le décret rappelle également à la population les mesures de sécurité à entreprendre, notamment au niveau de l’hygiène et de distanciation.

Aussi, le texte rappelle aux membres des FSI la nécessité d’appliquer strictement les décisions de confinement et de réprimer toute violation – y compris avec des arrestations – les personnes les violant.