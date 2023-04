Aujourd’hui, les États-Unis Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor a désigné deux frères libanais – Raymond Zina Rahme et Teddy Zina Rahme – qui ont utilisé leur richesse, leur pouvoir et leur influence pour s’engager dans des pratiques de corruption qui contribuent à l’effondrement de l’État de droit au Liban, sapant ainsi les processus démocratiques du Liban au détriment À une époque où le peuple libanais est confronté à d’importantes difficultés économiques, à une crise énergétique désastreuse et à un dysfonctionnement politique sans précédent, les frères Rahme ont utilisé leur empire commercial et leurs liens politiques pour s’enrichir au détriment de leurs concitoyens.

« L’action d’aujourd’hui souligne l’engagement des États-Unis à faire la lumière sur les actions corrompues, qui continuent d’avoir un impact injuste sur le peuple libanais », a déclaré le sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, Brian E. Nelson. « Maintenant plus que jamais, le gouvernement libanais devrait mettre en œuvre les réformes économiques et politiques dont il a désespérément besoin. »

L’OFAC a pris cette mesure aujourd’hui conformément au décret (E.O.) 13441, qui autorise des sanctions contre les personnes déterminées à avoir pris, ou à présenter un risque important de prendre, des mesures, y compris des actes de violence, qui ont pour but ou pour effet de saper les processus ou les institutions démocratiques du Liban, contribuant à l’effondrement de

LES FRÈRES RAHME

Raymond Zina Rahme et son frère, Teddy Zina Rahme, ont utilisé des entreprises sous leur contrôle – situées à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du Liban – pour remporter plusieurs contrats gouvernementaux par le biais d’un processus d’appel d’offres public très opaque. En 2017, les frères Rahme ont obtenu un sous-contrat pour importer du carburant destiné à être utilisé par la compagnie nationale d’électricité libanaise, Électricité du Liban (EdL), et pour importer du carburant au nom du ministère libanais de l’Énergie et de l’Eau dans le cadre d’un processus d’appel d’offres largement rapporté. être corrompu. Pendant qu’ils étaient sous contrat, les frères Rahme ont importé du carburant frelaté, causant des dommages importants aux centrales électriques libanaises. Les frères Rahme, par l’intermédiaire de leur société ZR Energy DMCC basée aux Émirats arabes unis, ont fait passer leur produit de carburant dangereusement compromis en le mélangeant avec d’autres carburants. Alors que les frères Rahme s’enrichissaient avec ce projet, le peuple libanais souffrait et les infrastructures du pays se détérioraient davantage. Les centrales électriques à travers le Liban ont de plus en plus mal fonctionné et les coupures d’électricité quotidiennes ont augmenté.

Raymond Zina Rahme et Teddy Zina Rahme sont désignés en vertu de l’E.O. 13441 pour avoir pris, ou pour avoir posé un risque important de prendre, des mesures, y compris des actes de violence, qui ont pour but ou pour effet de saper les processus ou institutions démocratiques du Liban, contribuant à l’effondrement de l’État de droit au Liban ZR Energy DMCC est désigné conformément à l’E.O. 13441 pour être détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par Raymond Zina Rahme et Teddy Zina Rahme.

Les frères Rahme possèdent et gèrent ZR Group Holding SAL, basée au Liban, une société opérant dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications et de l’aviation. Les frères Rahme ont utilisé ZR Group Holding SAL pour fournir le financement nécessaire à la création de ZR Energy DMCC, ZR Group Holding SAL a utilisé son influence auprès des institutions financières libanaises pour ouvrir des lettres de crédit pour ZR Energy DMCC, et les deux sociétés partagent des employés. ZR Logistics SAL, basé au Liban, appartient également aux frères Rahme par l’intermédiaire de ZR Group Holding SAL.

ZR Group Holding SAL et ZR Logistics SAL sont désignés conformément à l’E.O. 13441 pour être détenus ou contrôlés par, directement ou indirectement, Raymond Rahme et Teddy Rahme.