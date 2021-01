Moins d'une minute de lecture

Abordant les principales réalisations effectuées au cours de son mandat comme secrétaire d’état américain en charge des affaires étrangères durant la Présidence Donald Trump, Mike Pompeo a publié une série de Tweet dont un se félicitant avoir sanctionné l’ancien ministre des affaires étrangères libanais Gébran Bassil.

Not just talk: @StateDept designated former FM Gibran Bassil for his corrupt activities. https://t.co/deINHvoVbC pic.twitter.com/A9opjKtftp — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2021

Mike Pompeo a également estimé que les USA se tiennent au côté du peuple libanais « comme ils rejettent Hezbollah, les marionnettes de l’Iran ».

Dans cette série de Tweet, Mike Pompeo souligne les liens étroits entre Washington et Tel Aviv, et notamment les réalisations du Président Donald Trump à quelques jours de la fin de son mandat, tel que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël ou encore de sa souveraineté sur le plateau du Golan et la fin du financement par les USA de l’UNRWA.

America has no greater friend than Israel, and the people of Israel. pic.twitter.com/sjP4gjWgsK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 14, 2021