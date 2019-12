Au lendemain d’incidents graves à caractère religieux entre partisans d’Amal, du Hezbollah et des manifestants suite à la publication d’un enregistrement vidéo où l’un de ces derniers proférait des insultes à l’égard de dirigeants politiques et religieux chiites ce dimanche, lors – déjà d’affrontements- , le premier ministre sortant Saad Hariri s’est rendu auprès du Président de la Chambre Nabih Berri à Ein Tineh.

Les 2 hommes se seraient accordés sur le fait que la formation du prochain cabinet serait urgente. Un communiqué publié par le bureau de Nabih Berri indique que les 2 hommes soulignent qu’une nouvelle approche devrait être mise en place afin de pacifier l’atmosphère et a appelé les forces de sécurité à jouer leur rôle pour maintenir la sécurité et à protéger les biens publics et privés.