Le ministère des finances a indiqué qu’il n’y aura pas décote ou de haircut sur les sommes déposées dans les comptes des banques libanaises.

Cette annonce intervient alors que le Liban fait face à une grave crise économique avec un endettement public important, de l’ordre 166% du PIB ou encore un déficit budgétaire incontrôlable, ayant atteint 11.9% en 2019 selon les estimations actuelles.

Pour l’heure, on ignore quelles seront les mesures prises par le nouveau gouvernement tout juste nommé il y a 2 semaines, alors que la déclaration gouvernementale est actuellement rédigée par un comité interministériel.

Face à cette situation, la décision d’instaurer d’un contrôle des capitaux, le 1er novembre dernier, a été prise sur l’initiative de l’Association des Banques du Liban (ABL).

Ce mercredi et ce jeudi, cette dernier ainsi que la Banque du Liban ont indiqué, à l’issue d’une réunion en présence du gouverneur de la Banque Centrale, Riad Salamé, un allègement des mesures, avec des retraits limités à un montant maximum de 16 000 USD par mois contre 1 000 actuellement et généralement 200 à 300 USD et la possibilité de transférer 50 000 USD par an à l’étranger, ce qui était impossible jusqu’à présent sauf en cas d’urgence.

S’exprimant sur une chaine française, Riad Salamé s’était déjà déclaré en défaveur d’une décote qui nécessite une loi décrite comme anticonstitutionnelle.

