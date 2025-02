Qui est Youssef Raji – Ministre des Affaires étrangères?

- Advertisement -

Youssef Raji, diplomate libanais expérimenté, a forgé sa carrière au sein du ministère des Affaires étrangères avant d’être nommé ambassadeur du Liban en Jordanie. Reconnu pour son expertise en relations internationales et en négociations diplomatiques, il a consolidé les liens entre Beyrouth et Amman en facilitant la coopération économique et sécuritaire.

Expérience et réalisations

En tant qu’ambassadeur en Jordanie, Raji a négocié des accords bilatéraux dans les domaines du commerce et de la sécurité. Il a joué un rôle crucial dans l’obtention d’une aide jordanienne pour la gestion des réfugiés syriens au Liban et a favorisé l’investissement jordanien dans plusieurs secteurs libanais. Son approche pragmatique et son réseau diplomatique étendu ont fait de lui un acteur clé dans le rapprochement avec les pays du Golfe et les institutions internationales.

Nomination au poste de ministre des Affaires étrangères

Nommé ministre des Affaires étrangères en janvier 2025, Youssef Raji a été désigné par les Forces Libanaises (LF) dans le gouvernement de Nawaf Salam. Sa nomination reflète la volonté d’adopter une politique étrangère proactive, axée sur le renforcement des alliances régionales et la recherche d’un soutien international pour stabiliser l’économie libanaise.

Vision et priorités

Raji met l’accent sur trois axes stratégiques : renforcer les relations avec les pays du Golfe et la communauté internationale, défendre la souveraineté du Liban face aux tensions régionales et mobiliser la diaspora libanaise pour stimuler l’investissement et l’innovation. Il s’engage également à défendre la neutralité du Liban sur la scène internationale, tout en plaidant pour une assistance économique et sécuritaire accrue.