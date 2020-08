Depuis Octobre 2019 le Liban traverse sa plus grave crise économique, à laquelle s’ajoute la crise sanitaire du Covid-19 qui n’a fait qu’aggraver la situation du pays. Chaque jour l’aggravation de la situation économique entraine une dégradation des conditions sociales: 75% des libanais sont touchés par la crise économique, le chômage de masse et l’effondrement de la Livre Libanaise empêchent de plus en plus de libanais de se nourrir et nourrir leurs familles convenablement.

Une autre tragédie s’est produite le 4 août 2020 : une explosion massive dans le port de Beyrouth fait plus de 70 morts et en blesse des milliers. Le port a été totalement détruit ainsi que tout son contenu qui affectera par conséquent la production de farine et de pain et d’autres produits nutritionnels. De nombreux autres secteurs seront également affectés.

La Diaspora libanaise ne peut pas rester spectatrice de la dégradation de la situation, elle doit agir : Tous unis pour les familles libanaises.

En conséquence, les associations « Vivre en Paix » dont le siège est au Liban (Zouk), « Club Culturel de la Jeunesse Franco-Libanaise » dont le siège est à Paris ainsi que le cabinet Joanna Saba Coaching dont le siège est à Fresnes se mobilisent pour lancer une campagne de donation afin de permettre l’achat de denrées alimentaires (foodboxes) qui seront ensuite restituées de manière quotidienne aux familles libanaises dans le besoin grâce aux référents locaux de l’association « Vivre en Paix ». La campagne ciblera dans un premier temps les régions de Koura et de Keserwen et s’étalera jusqu’au 21 septembre 2020.

Par votre geste, vous recevrez une déduction fiscal… mais surtout : vous assurerez la sécurité alimentaire d’une famille et vous apporterez du bonheur à un pays que nous aimons tant et qui continue de passionner. Petit ou grand, votre don fera une différence !

Lien de la collecte : https://www.just-help.org/c/vivreenpaix

Joanna Saba Defolie, Joanna Saba Coaching

Antoine Saroufime, Club Culturel de la Jeunesse Franco-Libanaise

Fadi Khalil, Vivre en Paix