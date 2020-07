Un communiqué du Tribunal Spécial pour le Liban indique que le verdict concernant l’assassinat de l’ancien Premier Ministre Rafic Hariri, le 14 février 2005, sera publié le 7 août prochain.

Parmi les accusés, Salim Ayyash, Hassan Merhi, Hussein Oneissi et Assad Sabra – par ailleurs membres du Hezbollah qui n’a pas été mis en cause par la procédure – sont jugés par contumace. Ils sont accusés d’être impliqués dans l’assassinat de l’ancien premier ministre et de 21 autres personnes.

Salim Ayyash est également accusé d’avoir assassiné l’ancien secrétaire général du PCL Georges Hawi et de tentatives d’assassinat à l’encontre des anciens ministres Marwan Hamadé et Elias Murr.

Le TSL avait achevé ses audiences en septembre 2018.