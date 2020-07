Samsung nomme la star égyptienne Ahmed Helmy comme nouvel ambassadeur de la marque

Ahmed Helmy est l’une des personnalités publiques les plus influentes de la région et commencera son dernier rôle d’ambassadeur représentant le Galaxy S20 Ultra

Dubai, Émirats arabes unis, 10 juillet 2020 – Samsung Electronics Moyen-Orient et Afrique du Nord (#MENA) a annoncé que l’acteur égyptien Ahmed Helmy deviendra le nouvel ambassadeur de la marque Samsung pour le segment des smartphones et des appareils portables. Ahmed représentera le Galaxy S20 Ultra dans le cadre de son rôle.

Largement considéré comme l’un des plus grands influenceurs du monde arabe, et en plus de ses réalisations en tant qu’acteur et comédien, Ahmed est aimé par des millions de personnes après son succès en tant que juge dans la célèbre émission de télé-réalité Arabs Got Talent. Ses contributions seront inestimables alors que Samsung s’efforce d’inspirer le monde avec des technologies, des produits et des designs innovants qui enrichissent la vie des gens et contribuent à la prospérité sociale en créant un nouvel avenir.

« On est tous au Samsung ravi d’accueillir Ahmed dans notre famille en tant qu’ambassadeur de la marque », a déclaré Omar Saheb, directeur du marketing de Samsung Electronics pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. « Collaborer avec des personnalités publiques de premier plan pour améliorer les relations avec les consommateurs, offrir de nouvelles expériences et améliorer leur qualité de vie sont des projets spéciaux que nous encouragerons et poursuivrons toujours. En tant que l’un des acteurs et comédiens égyptiens les plus populaires et les plus respectés, Ahmed est une figure inspirante pour les personnes de tous âges, à travers le Moyen-Orient. Nous sommes ravis qu’il ait accepté l’invitation à représenter notre marque et sa contribution sera inestimable alors que nous nous efforçons de réaliser notre vision commune. »

« Je suis fier de représenter l’une des plus grandes marques mondiales engagées à inspirer les gens et à améliorer la qualité de vie, » a déclaré Ahmed Helmy. « La vision et la stratégie de Samsung pour continuer à introduire des technologies et des produits innovants qui ouvrent un monde de possibilités et offrent de nouvelles expériences à ses utilisateurs sont très impressionnantes. Je suis reconnaissant de l’opportunité de devenir ambassadeur d’une marque avec une réputation, une histoire et des valeurs comme celles de Samsung. Pour l’avenir, je suis enthousiasmé par ce que l’avenir réserve à ce nouveau parcours. »

Samsung et Ahmed Helmy augmenteront ensemble la popularité de la marque et captiveront l’imagination des amateurs de smartphones. Déjà ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, du Programme alimentaire mondial des Nations Unies et de Arab Hope Makers aux Émirats arabes unis, Ahmed mettra à profit son expérience dans des rôles représentatifs pour atteindre et dépasser les valeurs qu’il partage avec Samsung.

2020 sera un pivot pour les aficionados de Samsung à travers la région, car ce partenariat capturera sûrement l’imagination et l’excitation de tous ceux qu’il touche.

-Fin-

