Un tremblement de terre dont l’épicentre est situé au large des côtes entre la Syrie et la Turquie et de magnitude 4.8 a été ressenti au Nord du Liban. Côté libanais, aucun dégât n’a été constaté.

