Analyse économique du tourisme au Liban en 2025

Le secteur touristique libanais, autrefois considéré comme un pilier potentiel de croissance, connaît une crise structurelle profonde. Malgré des recettes de 8 milliards de dollars en 2019, les revenus attendus ont chuté à 5 milliards en 2023, pour atteindre seulement 2,5 milliards en 2025. Seulement 750 millions de dollars seront réellement injectés dans l’économie libanaise au final en raison des importations. Cette désaffection n’est pas uniquement la conséquence de tensions géopolitiques : elle traduit un déficit d’offres, de promotion et de stratégie, dans un marché où l’élasticité-prix est forte.

1. Coûts comparés d’un séjour d’une semaine (vol inclus)

En haute saison, le coût moyen d’un séjour de 7 jours au Liban s’élève à 1 880 € par personne (vol inclus). Ce tarif le place parmi les plus onéreux, sans bénéficier des infrastructures et services proposés ailleurs :

Destination Total (vol inclus) Liban 1 880 € Israël 1 820 € Italie 1 263 € Grèce 1 281 € Espagne 1 202 € Chypre 1 161 € Turquie 1 088 € Égypte 1 133 € Dubaï 2 600 €

Au Liban, la location de voiture (308 €), l’hébergement 3 étoiles (399 €) et les activités (98 €) restent chers, alors que les services associés (transports publics, billetterie, signalétique) sont inexistants ou défaillants.

2. Fréquentation et impact économique

Le Liban accueille 1 à 1,5 million de visiteurs par an, majoritairement des binationaux ; l’élasticité faible de cette clientèle maintient artificiellement la demande. Rapporté à la population (5,5 millions), le pays n’attire que 0,27 touriste par habitant, contre 1,7 pour l’Espagne ou 2,85 pour la Grèce.

Pays Touristes/an Pop. (M) Touristes/habitant Chypre 4 M 0,9 ~4,4 Grèce 30 M 10,5 ~2,85 Espagne 80 M 47 ~1,7 Italie 50 M 59 ~0,85 Liban 1,5 M 5,5 ~0,27

Cette faible fréquentation limite les retombées économiques, concentrées sur quelques « hot spots » (Beyrouth, Byblos, Batroun).

3. Revenus touristiques par habitant

L’efficacité du secteur peut se mesurer au revenu généré par habitant :

Pays Revenus (USD) Pop. (M) USD par habitant Espagne 85 md 47 ~1 808 Italie 52 md 59 ~881 Grèce 21 md 10,5 ~2 000 Chypre 2,8 md 0,9 ~3 111 Liban 2,5 md 5,5 ~455

Le Liban demeure très en deçà des standards méditerranéens, confirmant un secteur peu structurant.

4. Déficit d’image et fuite de la vie nocturne

Le pays ne dispose d’aucune politique de promotion à l’étranger, aucun ministère du tourisme opérationnel, et aucune présence sur les salons internationaux. Le déficit d’image est aggravé par la délocalisation de la vie nocturne (clubs, rooftop bars) vers des hubs plus stables comme Dubaï.

5. Élasticité de la demande et rentabilité

Le marché touristique est hautement élastique : une hausse des prix réduit significativement la demande internationale. Seuls les binationaux conservent une faible sensibilité-prix, par lien affectif, falsifiant les véritables dynamiques de marché.

6. Recommandations économiques

Pour redresser le secteur, il est urgent de : 1) créer une agence nationale du tourisme dotée de moyens concrets ; 2) professionnaliser l’hôtellerie et les circuits ; 3) investir dans la promotion internationale et les partenariats ; 4) réguler les tarifs pour réduire l’écart coût/prestation ; 5) développer le tourisme rural et culturel, en décentralisant les investissements.