Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le président du Parlement, Nabih Berri, a convoqué les commissions des Finances et du Budget, de l’Administration et de la Justice, de la Santé, du Travail et des Affaires sociales à une séance commune jeudi 26 janvier 2023 à 10H30 afin d’étudier le projet de loi contenu dans le décret n° 13760 visant à modifier certaines dispositions de la loi sur la sécurité sociale et instituant le système de retraite et de protection sociale.

========N.A.