Une exposition d’art pour une journée en l’honneur des créateurs libanais au cœur de Beyrouth

Pour la quatrième année consécutive, et après un énorme succès à Dubaï-EAU, Beyond your Limits Events organise une exposition spéciale pour une seule journée intitulée “Je t’aime Liban” – Bhebbak ya Lebnen, en raison de la demande populaire, en particulier des expatriés et communautés visitant le Liban cet été.

Cette exposition spéciale de créateurs et “designers” libanais ouvrira ses portes le mercredi 24 août au Restaurant Falamanki – Sodeco de 11h00 à 19h00.

L’exposition vise à honorer les talents libanais et les artistes dont les œuvres se sont largement répandues et qui ont été exécutées avec une perfection qui reflète l’esprit créatif libanais et le peuple qui défient les crises et tentent de replacer Beyrouth sur la carte des arts et la créativité.

En plus des createurs libanais, l’exposition comprend des talents comme le “Tarot” par des spécialistes dans ce domaine.

Les organisateurs ont également invité les visiteurs a un Brunch en parallèle de l’exposition pour plus de plaisir avec la joie de la musique libanaise et nationale.