Le système d’intelligence artificielle “Lavender” est au cœur d’une enquête révélatrice menée par +972 Magazine et Local Call, dévoilant son rôle crucial dans les frappes aériennes israéliennes contre la bande de Gaza. Développé par l’armée israélienne, “Lavender” marque les opératifs des branches militaires du Hamas et du Jihad Islamique Palestinien comme cibles potentielles pour les bombardements. Cette approche automatisée a conduit à des attaques significatives, souvent dans des habitations privées, résultant en de lourdes pertes civiles.

37 000 palestiniens éliminés via Lavender

Les sources militaires indiquent que “Lavender” a identifié jusqu’à 37 000 Palestiniens comme militants présumés dès les premières semaines de la guerre, avec peu de vérifications humaines sur ces désignations, transformant essentiellement les personnels humains en simples validateurs des décisions de l’IA.

Un autre système, “Where’s Daddy?”, a été utilisé spécifiquement pour suivre les individus marqués et faciliter les bombardements lorsqu’ils se trouvaient dans leurs résidences familiales. Cette méthode de ciblage, qui se concentre sur les individus plutôt que sur des structures, contraste avec des approches antérieures qui privilégiaient les cibles stratégiques ou militaires explicites pour minimiser les pertes civiles.

Les sources révèlent également que, contrairement aux guerres précédentes où les normes internationales et les propres directives de l’armée israélienne encadraient les frappes pour limiter les dommages collatéraux, les premières phases de cette guerre ont vu une permission étendue de tuer de nombreux civils lors de l’assassinat de cibles de rang inférieur. Pour les cibles de haut rang, comme les commandants, l’armée a parfois autorisé des frappes qui ont tué plus de 100 civils.

Des données de Meta et de WhatsApp utilisées

Selon des révélations récentes, un des critères utilisés pour marquer les individus comme cibles est leur appartenance à des groupes WhatsApp comprenant des membres suspects du Hamas. Cette pratique pose des questions sérieuses sur la confidentialité et l’éthique, étant donné que beaucoup de gens utilisent WhatsApp pour communiquer avec des amis, des voisins, et même des inconnus dans des circonstances d’urgence.

Meta et la confidentialité compromise

Meta, la société mère de WhatsApp, a longtemps vanté la confidentialité et la sécurité de son application de messagerie, y compris le chiffrement de bout en bout. Cependant, l’utilisation des données de WhatsApp pour alimenter un système aussi controversé que Lavender jette une ombre sur ces affirmations. Cela soulève des questions sur le degré de confidentialité réelle offerte par WhatsApp et si Meta a fourni ces données à Israël, ce qui pourrait impliquer l’entreprise dans des actions potentiellement illégales au regard du droit international humanitaire.

Les liens entre les dirigeants de Meta et Israël

Le rôle de Meta dans la fourniture de données pour Lavender pourrait également être influencé par les connexions personnelles et professionnelles de ses dirigeants avec Israël. Guy Rosen, le directeur de la sécurité de l’information de Meta, est un ancien membre de l’unité 8200 de l’armée israélienne, qui est impliquée dans le développement de Lavender. De plus, Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg, respectivement fondateur et membre du conseil d’administration de Meta, ont tous deux été impliqués dans des activités de soutien à Israël, ce qui pourrait expliquer une certaine partialité dans les politiques de l’entreprise.

La participation de Meta à ces pratiques soulève des questions éthiques majeures. L’entreprise doit clarifier si elle a effectivement fourni des données utilisées par Lavender.