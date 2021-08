Quand on reçoit le diagnostic d’un cancer, le ciel nous tombe sur la tête, l’air devient glacé et subitement toute notre vie se déroule devant nous comme dans un film. Puis le film s’arrête, brusquement comme une vie que l’on tranche, une vie que l’on brise! Le froid est intense!

On pense que cela n’arrive qu’aux autres et pourtant!

Nombreuses sont les questions qui défilent dans notre tête:

-Comment?

-Pourquoi?

-Vais-je m’en sortir?

-Aurai-je assez de temps pour voir grandir mon enfant?

-Comment l’annoncer à mon enfant? Quels mots utiliser?

-Comment l’annoncer à ma mère sans la tuer?

-Comment ma famille vivra mon cancer?

-Mon mari s’en sortira?

-Mon fils en souffrira?

-Combien de temps me restera-t-il à vivre? En aurai-je assez pour m’organiser et mettre de l’ordre dans ma vie?

-Quel traitement va-t-on me prescrire?

-Quelle tête aurai-je sans cheveux?

-Comment vais-je passer à travers?



nLe froid est intense!

On se déconnecte de tout et de tous!

L’angoisse s’installe.

La paralysie aussi!

Si à cette longue liste, il faudrait aussi ajouter:

-Pourrai je recevoir mes traitements dans un pays où tout manque, dans un hopital qui n’est plus en mesure de les offrir par manque de courant et de médicaments?

-Comment pourrai-je payer le traitement avec la dévaluation de la Livre Libanaise?

-Si je peux payer les médicaments, comment les trouver si les pharmacies sont vides et que le produit est introuvable au Liban?

Recevoir un diagnostic de cancer est terrible! On ne le dira jamais assez!

Mais recevoir ce diagnostic au Liban aujourd’hui, est une condamnation! Ceci n’est pas permis! C’est un crime!

Un cancer n’attend pas le réveil des consciences des dirigeants!

Son traitement est aujourd’hui!

A tous mes amis qui traversent cette épreuve, au Liban comme au Canada: Courage! Le soleil brillera à nouveau pour vous!

Merci au Canada qui m’a permis de vivre cette épreuve en toute sécurité!

Merci à Barbara Nassar Association qui soutient les personnes vivant ces défis au Liban.

C’est ensemble que l’on passera à travers!

Vous n’êtes pas seuls!

Nicole Abdul-Massih

Montreal

