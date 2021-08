A l’issue d’une réunion avec le Président de la république ce jeudi, l’ambassadeur de l’Union européenne au Liban, Ralph Tarraf a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration rapide de la crise économique et sociale que traverse actuellement le Liban.

Il portait ainsi un message du commissaire européen en charge des affaires étrangères, Josep Borrel, exhortant à la formation rapide d’un gouvernement pour mettre en œuvre les réformes nécessaires pour sortir le Liban de la crise.

Cette rencontre précédait 2 autres réunions du diplomate avec le premier ministre désigné Najib Mikati et le président de la chambre Nabih Berri.

l’Union européenne souligne qu’aujourd’hui, les autorités ont du mal à fournir la prestation de services et de fournitures essentiels, allusion aux pénuries d’électricité, d’eau mais également à l’effondrement prochain du secteur hospitalier.

Je me tiens devant vous pour exhorter, une fois de plus, les décideurs de ce pays à former un gouvernement et à prendre les réformes et les mesures nécessaires pour sortir le Liban de sa crise actuelle, il n’y a plus de temps à perdre.

Ralph Tarrak, le 26 août 2021.