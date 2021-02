De nombreuses banques libanaises seraient incapables de mettre en place les mesures préconisées par la circulaire 154 de la Banque du Liban en date du 27 août 2020, stipulant une hausse de 20% de leurs fonds propres ou encore à demander le rapatriement des fonds transférés à l’étranger depuis 2017, alors que le dernier délai – fixé au 28 février – accordé par la dite-circulaire approche.

Pour rappel, ces mesures visent à permettre une levée progressive du contrôle des capitaux unilatéralement instaurées par l’Association des Banques du Liban (ABL) en novembre 2019, en raison d’un manque de solvabilité de la très grande majorité des banques libanaises en raison d’une pénurie de liquidités et ainsi permettre un retour à une situation financière “plus normale” que celle actuelle. Cependant, les experts estiment que cette mesure préconisée par la BdL serait insuffisante en raison de l’insolvabilité de toutes les banques locales et que par conséquent, la relance du système économique local ne pourrait être effectué sans une aide financière étrangère via le FMI ou le déblocage de l’aide internationale.

Certains dirigeants d’établissements financiers majeurs demanderaient ainsi au gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, de se voir accorder une extension de 3 à 4 mois de ce délai, estimant impossible de mettre en place les différentes mesures de cette circulaire qui stipule, une nouvelle évaluation des actifs et passifs et une reprise des activités normales des banques. Aussi, les dirigeants des établissements tout comme les personnes politiquement actives ayant transféré plus de 500 000 USD depuis juillet 2017 sont appelés à retransférer 30% de ces sommes au Liban. Certains membres de conseil d’administration d’établissement locaux ont ainsi préféré démissionner au lieu d’y procéder.

Cette information intervient alors que le gouverneur de la BdL est également accusé par la justice suisse d’avoir illégalement transféré d’importants montants depuis le Liban vers la République Helvétique. Les autorités suisses auraient ainsi gelé près de 400 millions de dollars lui appartenant.