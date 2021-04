Le Vice président du parlement, Elie Ferzli annoncé officiellement avoir quitté le bloc parlementaire du Liban fort, suite à ses déclarations appelant à la suspension de la constitution, au départ du président de la république via un coup d’état militaire au Liban pour une période de transition pour une durée de trois à cinq ans.

“Tout le monde sait que je suis retiré depuis longtemps”, annonce le parlementaire qui assistait toutefois toujours aux réunions du bloc parlementaire, qui ne compterait désormais que 24 membres après cette démission.

Cette annonce intervient alors que le Courant Patriotique Libre avait demandé sa démission. Elie Ferzli était ainsi accusé depuis un certain temps de faire parti du parti des banques en étant actionnaire d’une d’entre elle, estimant “normal” de mentir pour un député selon ses intérêt et non l’intérêt général. Il s’était en effet rapproché du premier ministre désigné Saad Hariri dès la démission du gouvernement Hassan Diab.