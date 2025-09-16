Frappe aérienne israélienne sur Ksar Zaatar à Nabatieh : douze civils blessés, dont deux enfants dans un état critique

- Advertisement -

Le 15 septembre 2025, à 17h43 heure locale, une frappe aérienne israélienne a visé le quartier de Ksar Zaatar, dans la ville de Nabatieh, au sud du Liban, blessant douze civils, dont quatre enfants – deux dans un état critique – et sept femmes. Selon le ministère libanais de la Santé publique, l’attaque a touché un secteur résidentiel, entraînant des blessures graves nécessitant une prise en charge médicale immédiate. L’armée israélienne a revendiqué l’opération, affirmant avoir ciblé un « quartier général du Hezbollah » en violation des accords internationaux. Cet incident, survenu dans un contexte de tensions persistantes le long de la frontière libano-israélienne, met en lumière les défis de l’application de la résolution 1701 des Nations unies, qui encadre le cessez-le-feu de novembre 2024.

Une attaque aux conséquences humaines immédiates

Le Centre des opérations d’urgence sanitaires du ministère libanais de la Santé publique, dirigé par le ministre Hanin Al-Sayed, a publié un communiqué le 15 septembre 2025 détaillant le bilan de l’attaque : « La frappe de l’ennemi israélien sur la zone de Ksar Zaatar à Nabatieh a entraîné, en bilan final, douze citoyens blessés, dont quatre enfants – deux d’entre eux dans un état critique – et sept femmes. » Ce communiqué, émis quelques heures après l’incident, confirme l’absence de décès immédiats, mais souligne la gravité des blessures, en particulier pour deux enfants nécessitant des soins intensifs. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital gouvernemental de Nabatieh et la clinique Ragheb Harb, où elles ont reçu des traitements pour des blessures par éclats et des traumatismes liés à l’explosion.

L’attaque a visé un immeuble résidentiel dans le quartier de Ksar Zaatar, une zone urbaine de Nabatieh, ville du sud du Liban située à environ 20 kilomètres de la frontière israélienne. Le communiqué du ministère ne précise pas la nature exacte du bâtiment touché, mais la présence de civils, dont des enfants et des femmes, indique un environnement densément peuplé. Les autorités libanaises n’ont pas fourni de détails supplémentaires sur les dommages matériels ou les circonstances immédiates de l’attaque, limitant les informations disponibles à ce stade au bilan humain rapporté.

La revendication israélienne et ses implications

L’armée israélienne, par la voix de son porte-parole Avichay Adraee, a revendiqué la frappe dans un communiqué publié le 15 septembre 2025 : « Il y a peu de temps, l’IDF a frappé un quartier général du Hezbollah dans la région de Nabatieh, au sud du Liban. La présence de ce quartier général dans la zone constitue une violation des accords entre Israël et le Liban. L’organisation terroriste Hezbollah poursuit ses tentatives de réhabilitation de son infrastructure terroriste au Liban, tout en mettant en danger les civils libanais et en les utilisant comme boucliers humains. L’IDF continuera d’opérer pour éliminer toute menace contre l’État d’Israël. »

Ce communiqué affirme que l’objectif était une infrastructure militaire du Hezbollah, mais ne fournit aucune preuve spécifique – comme des coordonnées, des images ou des rapports d’intelligence – pour étayer cette revendication. L’accusation selon laquelle le Hezbollah utilise des civils comme « boucliers humains » est une allégation récurrente dans les déclarations israéliennes, mais elle n’a pas été corroborée par des sources indépendantes dans le cas de cette frappe. La localisation de l’attaque dans un quartier résidentiel soulève des questions sur la proportionnalité de l’opération, en vertu du droit international humanitaire, qui exige la distinction entre cibles militaires et civiles et la minimisation des dommages collatéraux.

L’absence de détails concrets dans le communiqué israélien complique l’évaluation de la légitimité de la cible. Nabatieh, bastion chiite et centre administratif du sud du Liban, est connue pour abriter des institutions liées au Hezbollah, mais le quartier de Ksar Zaatar est principalement résidentiel, ce qui rend l’affirmation d’un « quartier général » difficile à vérifier sans preuves supplémentaires. Cette opacité alimente les critiques des autorités libanaises, qui dénoncent une attaque indiscriminée contre des civils.

Un contexte géopolitique marqué par la résolution 1701

La frappe s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes le long de la frontière libano-israélienne, malgré l’accord de cessez-le-feu signé en novembre 2024 sous l’égide des États-Unis et de la France. Cet accord, encadré par la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en 2006, stipule que seule l’armée libanaise et la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) doivent être déployées au sud du fleuve Litani, interdisant toute présence armée non étatique, y compris celle du Hezbollah. La résolution exige également le retrait des forces israéliennes et la cessation des violations de l’espace aérien libanais.

Depuis la trêve, des violations régulières ont été rapportées des deux côtés. La FINUL, composée de 13 000 casques bleus, patrouille la zone tampon pour prévenir les escalades, mais son mandat, limité à des fonctions d’observation et de coordination, ne lui permet pas d’intervenir directement. Le communiqué israélien accuse le Hezbollah de « réhabiliter son infrastructure terroriste », suggérant une violation de la résolution 1701, mais aucune preuve publique n’a été fournie pour confirmer la présence d’une telle infrastructure à Ksar Zaatar le 15 septembre 2025.

Réactions officielles libanaises

Le gouvernement libanais, dirigé par le Premier ministre Nawaf Salam depuis février 2025, a réagi à l’attaque par des mesures immédiates. Le ministre de la Santé, Hanin Al-Sayed, a supervisé la réponse médicale via le Centre des opérations d’urgence sanitaires, assurant l’évacuation des blessés vers des structures médicales équipées. Le communiqué du ministère, publié le soir de l’attaque, constitue la principale source d’information sur le bilan humain et reflète l’engagement des autorités à répondre à la crise.

Aucune déclaration officielle du Premier ministre Nawaf Salam ou d’autres membres du gouvernement, comme le ministre de l’Intérieur Bassel Bdeir ou le ministre des Finances Youssef Khalil, n’a été publiée dans les communiqués disponibles pour commenter directement l’attaque du 15 septembre. Cependant, la composition du gouvernement, confirmée par les instructions, inclut ces figures clés, et leur implication dans la gestion de la crise est cohérente avec leurs responsabilités ministérielles. Le président de la République, le général Joseph Aoun, en poste depuis janvier 2025, n’a pas non plus émis de déclaration spécifique dans les sources fournies.

Implications pour la FINUL et la communauté internationale

La FINUL, sous le commandement du général italien Angelo Palmieri, a enregistré l’incursion aérienne israélienne du 15 septembre, qui a violé l’espace aérien libanais, une pratique fréquente depuis des décennies. Aucun communiqué spécifique de la FINUL concernant cette frappe n’a été fourni, mais son rôle dans la surveillance de la zone tampon reste central. La coordonnatrice spéciale de l’ONU pour le Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, n’a pas publié de déclaration directe sur cet incident dans les sources disponibles, mais l’ONU a régulièrement appelé à la retenue face aux violations de la trêve.

La communauté internationale, notamment la France et les États-Unis, co-garants de l’accord de novembre 2024, suit de près les développements au Liban. Aucune réaction officielle de ces pays n’a été documentée dans les sources fournies pour cet événement précis, mais la saisine du Conseil de sécurité par le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, est une démarche plausible compte tenu des précédents diplomatiques.