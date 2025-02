Frontières maritimes Liban-Israël : un accord encore possible après l’escalade ?

- Advertisement -

Un conflit ouvert qui bouleverse l’avenir des négociations maritimes

Les négociations sur les frontières maritimes et l’exploitation des ressources gazières en Méditerranée entre Israël et le Liban semblaient suivre un chemin de stabilité après l’accord de 2022, mais une guerre totale a changé la donne. Des combats intenses ont éclaté entre Israël et le Hezbollah, transformant ce qui était un dossier diplomatique en un enjeu stratégique et militaire de premier plan​.

Le conflit a éclaté suite à une offensive israélienne sur le Sud-Liban, ciblant des positions du Hezbollah, qui a riposté par des tirs massifs de roquettes atteignant Tel-Aviv et Haïfa. La guerre a duré près de deux mois, avec des bombardements intenses, des destructions majeures et des pertes humaines considérables. L’armée israélienne a occupé temporairement plusieurs localités du sud du Liban, avant de se retirer progressivement sous la pression militaire du Hezbollah et des négociations internationales​.

Dans ce contexte, la question du gaz est devenue un élément central du conflit :

Israël a renforcé sa présence militaire dans les eaux contestées autour du champ de Karish, craignant des attaques du Hezbollah contre ses plateformes gazières. Le Hezbollah a menacé de frapper les installations israéliennes, considérant que Tel-Aviv profite du chaos pour s’approprier des ressources qui devraient revenir au Liban. Les États-Unis et l’Europe s’inquiètent des répercussions économiques du conflit sur l’approvisionnement en gaz en Méditerranée, un enjeu majeur depuis la guerre en Ukraine​.

Dans cette situation tendue, Morgan Ortagus, la nouvelle médiatrice américaine, a tenté de relancer le dialogue entre Israël et le Liban​. Son objectif est de préserver les acquis de l’accord de 2022, qui avait délimité les frontières maritimes et ouvert la voie à l’exploitation du Bloc 9 par le Liban et de Karish par Israël.

Cependant, le retour aux négociations semble compromis. Le Liban est en ruine, affaibli par la guerre, tandis qu’Israël refuse toute concession tant que le Hezbollah ne désarme pas. Les compagnies pétrolières internationales hésitent à investir, redoutant une instabilité durable qui pourrait rendre toute exploitation gazière impossible​.

Ainsi, le gaz, autrefois vu comme une opportunité de coopération économique, est devenu un levier stratégique et militaire utilisé par chaque camp pour obtenir un avantage. Peut-on encore espérer une reprise du dialogue, ou la guerre a-t-elle définitivement enterré les négociations ?

Un champ de ruines : les conséquences de la guerre sur les négociations gazières

La guerre entre Israël et le Hezbollah a profondément remodelé les rapports de force régionaux et réduit à néant les espoirs de coopération économique entre Beyrouth et Tel-Aviv. Avant le conflit, les deux pays avaient conclu un accord historique en 2022, sous médiation américaine, définissant les frontières maritimes et ouvrant la voie à l’exploitation du gaz offshore. Cet accord était perçu comme un jalon essentiel pour la stabilité économique du Liban et la sécurité énergétique d’Israël. Mais la guerre de 2025 a tout bouleversé.

Les affrontements ont détruit une grande partie des infrastructures énergétiques du Sud-Liban, notamment les bases du Hezbollah, mais aussi plusieurs stations électriques et installations pétrolières. Israël a, de son côté, subi des frappes directes sur certaines zones stratégiques, notamment des terminaux gaziers et des infrastructures côtières en Galilée​.

Dans ce contexte chaotique, le principal problème des négociations sur le gaz est le suivant :

Le Liban, gravement affaibli, ne peut plus exploiter ses ressources gazières . Le Bloc 9 , qui devait être un moteur économique pour le pays, est désormais hors d’atteinte , car aucune entreprise internationale ne veut investir dans un climat aussi instable .

. Le , qui devait être un moteur économique pour le pays, est désormais , car . Israël, malgré sa puissance militaire, voit ses infrastructures énergétiques sous pression . La guerre a démontré que ses plateformes offshore ne sont pas inattaquables , ce qui remet en question l’ensemble de sa stratégie énergétique en Méditerranée .

. La guerre a démontré que , ce qui remet en question . Les États-Unis et l’Europe veulent à tout prix éviter une nouvelle guerre, car la région méditerranéenne est devenue un maillon clé de l’approvisionnement en gaz pour compenser la crise énergétique en Ukraine.

C’est dans ce contexte de tension extrême que Morgan Ortagus, la nouvelle médiatrice américaine, a tenté de relancer les négociations entre Israël et le Liban​. Mais ses efforts se heurtent à plusieurs obstacles majeurs :

Israël refuse toute concession, affirmant que la guerre a prouvé que le Hezbollah représente une menace existentielle. Le Hezbollah rejette toute discussion avec Tel-Aviv, considérant que la guerre a démontré la nécessité de poursuivre la résistance armée. Les compagnies pétrolières internationales suspendent leurs investissements, redoutant un nouveau conflit qui compromettrait l’exploitation des ressources gazières.

Dans ce cadre, les chances d’une reprise rapide des négociations sont quasi nulles. L’accord de 2022, autrefois considéré comme un succès diplomatique, est désormais caduc, et il faudra des années avant qu’une nouvelle discussion puisse aboutir à un compromis.

Le Liban, qui comptait sur l’exploitation du gaz pour redresser son économie, se retrouve dans une impasse totale. La guerre a non seulement ravagé le pays, mais elle a aussi annulé l’une des seules opportunités économiques viables à court terme. L’incertitude est donc totale : comment reconstruire une économie sans ressources, et sans solution politique stable ?

De l’autre côté, Israël se retrouve aussi dans une situation délicate. Son objectif principal était de sécuriser ses infrastructures gazières et de neutraliser la menace du Hezbollah, mais la guerre a montré que même ses plateformes offshore ne sont pas à l’abri des attaques. Les investisseurs étrangers, inquiets, pourraient revoir leur engagement en Israël, craignant que le pays ne devienne une zone d’instabilité énergétique permanente.

Ainsi, l’avenir des négociations maritimes Israël-Liban est plus incertain que jamais. La guerre a non seulement détruit les infrastructures, mais aussi anéanti la confiance entre les deux pays, rendant tout dialogue à court terme impossible. Morgan Ortagus peut-elle encore jouer un rôle de médiation, ou son mandat diplomatique est-il condamné à l’échec ?

Un futur compromis ou une rupture définitive ? Les limites de la médiation américaine

Malgré l’ampleur des destructions et la gravité du conflit, certains diplomates continuent de croire qu’une reprise des négociations sur les frontières maritimes et l’exploitation du gaz reste possible à moyen terme. Morgan Ortagus, en tant que nouvelle médiatrice américaine, a réaffirmé que « les négociations doivent reprendre pour stabiliser la région et éviter une nouvelle escalade »​. Mais après une guerre aussi intense, le dialogue est-il encore envisageable ?

La première barrière majeure à la reprise des discussions reste la position d’Israël, qui refuse désormais toute concession vis-à-vis du Liban. L’opération militaire israélienne a permis à Tel-Aviv d’imposer un rapport de force favorable, notamment par le renforcement de ses positions militaires sur la frontière et dans les eaux contestées. Le gouvernement israélien considère désormais que les discussions maritimes ne sont plus une priorité et souhaite renégocier les termes de l’accord de 2022, mais uniquement à ses conditions.

De son côté, le Hezbollah sort de cette guerre avec un double discours :

D’un côté, il affirme avoir résisté face à l’armée israélienne et maintenu sa capacité d’action , ce qui lui permet de garder son image de « rempart du Liban » .

, ce qui lui permet de . De l’autre, il est affaibli par les frappes israéliennes, qui ont détruit une partie de ses infrastructures et limité ses options militaires.

La posture du Hezbollah complique la tâche du gouvernement libanais, qui, affaibli, n’a ni les moyens de relancer les discussions ni la marge de manœuvre pour négocier avec Israël sans déclencher une nouvelle crise politique interne. Toute reprise des négociations serait perçue comme un acte de trahison par une partie de la classe politique libanaise, en particulier les alliés du Hezbollah.

Un contexte économique désastreux

Si la diplomatie est paralysée, la situation économique du Liban pourrait forcer une reprise du dialogue sous pression internationale. Avant la guerre, l’exploitation du Bloc 9 était vue comme une chance unique pour relancer l’économie libanaise, qui souffre toujours de l’effondrement de 2019. Les revenus potentiels du gaz étaient censés servir à stabiliser la livre libanaise, rembourser une partie de la dette et financer les infrastructures.

Aujourd’hui, cette perspective s’éloigne.

Les investisseurs internationaux ont gelé tous leurs projets , considérant le Liban comme une zone à haut risque .

, considérant le Liban comme . La Banque mondiale et le FMI ont revu à la baisse leurs prévisions d’aide , soulignant que le pays ne pourra bénéficier d’aucun programme de relance sans une stabilité politique et sécuritaire garantie .

, soulignant que . L’Europe et les États-Unis, qui souhaitaient sécuriser des sources alternatives d’approvisionnement en gaz, se tournent vers d’autres partenaires, notamment l’Égypte et Chypre.

L’avenir de la médiation américaine

Dans ce contexte, quel est le rôle de Morgan Ortagus ?

Son principal défi est de trouver un point d’équilibre entre les exigences israéliennes, les réticences libanaises et les impératifs énergétiques internationaux. Mais la situation actuelle montre qu’elle dispose de très peu de leviers concrets.

Pour que les négociations puissent reprendre, plusieurs conditions seraient nécessaires :

Un cessez-le-feu durable, avec des garanties de non-agression entre Israël et le Hezbollah. Un engagement des grandes puissances, notamment la France et les États-Unis, pour pousser Israël et le Liban à respecter les termes de l’accord de 2022. Un cadre économique incitatif, avec des compensations financières pour stabiliser l’économie libanaise en échange d’un engagement diplomatique de Beyrouth.

Or, aucun de ces éléments n’est actuellement réuni. Le conflit a renforcé les nationalismes et les postures intransigeantes de chaque côté, rendant tout compromis politiquement toxique.

Ainsi, le rôle de la médiation américaine semble aujourd’hui condamné à l’échec. Morgan Ortagus pourra-t-elle imposer une nouvelle dynamique diplomatique, ou assisterons-nous à une rupture définitive des négociations maritimes entre Israël et le Liban ?