HORECA, le salon de l’hôtellerie et de la restauration, est de retour, après deux ans d’absence, au Seaside Arena, Beyrouth, du 25 au 28 avril 2023. La 27ème édition s’annonce passionnante, avec une grande variété d’activités incluant entre autres des discussions animées par des experts, des compétitions et des événements de réseautage.

Madame Randa Dammous Pharaon, directrice du projet, explique : « Cette année, HORECA Liban est organisé sous le thème de « Connect. Be inspired. Explore » (Connectez-vous. Soyez inspiré. Explorez). Après une absence de deux ans, nous sommes impatients d’accueillir les professionnels de l’industrie, qui auront l’occasion d’effectuer des rencontres, de découvrir les produits, services et technologies de plus de 150 exposants. À travers ses diverses activités, HORECA nous rassemblera tous pour découvrir les innovations, discuter et débattre des défis actuels, et célébrer tout ce que le Liban peut offrir. »

Afin d’honorer la capacité d’adaptation et la volonté de surmonter la conjoncture et les conditions difficiles du marché, HORECA Liban mettra davantage l’accent sur l’entrepreneuriat libanais, avec en vedette : la production locale et les substituts des importations. Le programme comprendra également HORECA Innovations, qui informe sur les nouveaux produits lancés, ainsi que le Théâtre Horeca, où des chefs talentueux présenteront des démonstrations de produits.

De plus, les fameuses compétitions HORECA feront leur retour, à savoir le Concours des Jeunes Chefs, le Concours « Coffee in good spirits » et le Concours de “Bartenders” Libanais. Le chef Alan Geam étoilé Michelin, et les chefs récompensés Antonio Bachour et Philip Khoury, font entre autres partie des multiples invités de renom.

Dans le même ordre d’idée et dans le cadre des HORECA Talks, les visiteurs pourront assister à une série de tables-rondes ayant pour sujets l’actualité du domaine de l’hôtellerie et de la restauration tels que la gestion durable, la technologie et les opportunités en temps de crise.

Mme Joumana Dammous-Salame, directrice générale de Hospitality Services et organisatrice de l’événement, a exprimé son enthousiasme et a déclaré : « Cette année, HORECA Liban a établi un partenariat avec l’Association des Industriels Libanais (ALI), afin de renforcer les exportations libanaises et s’assurer qu’elles sont fortement promues à l’étranger. Nous avons énormément travaillé pour organiser cette nouvelle édition, afin de célébrer l’essence de l’hospitalité libanaise basée sur la flexibilité, la créativité et le travail acharné». Nous tenons à honorer les réalisations de nos pairs et notre détermination à travailler main dans la main et à réinventer l’industrie de demain.

Horeca Liban tient aussi à honorer les réalisations pour imaginer l’industrie de demain avec de nouvelles facettes.

HORECA Liban | 25 au 28 Avril | 15 :00 à 21 :00 | Seaside Arena, Beyrouth | horeshow.com