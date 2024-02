Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a adressé une lettre au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour exprimer ses préoccupations concernant la situation à la frontière partagée entre Israël et le Liban. Selon un rapport de la chaîne israélienne 12, il y dénonce le transfert d’armes de l’Iran vers le Hezbollah, en violation de la Résolution 1701.

Ces déclarations sont faites à un moment où Israël menace actuellement le Liban d’une action militaire de grande échelle. L’objectif officiel de cette démarche serait de sécuriser sa frontière nord. En d’autres termes, Israël affirme que cette opération militaire potentielle vise à renforcer la sécurité le long de sa frontière avec le Liban.



Il est important de noter que cette situation est en cours et que les tensions entre les deux pays sont palpables. L’annonce d’Israël de sa volonté d’initier une opération militaire de grande envergure a inévitablement provoqué une réaction de la part du Liban et de la communauté internationale.



Cependant, certaines parties pourraient remettre en question la véritable intention derrière cette menace. Bien que l’objectif officiel soit la sécurisation de la frontière nord d’Israël, certains pourraient soutenir que cette action pourrait avoir des motivations politiques ou stratégiques plus larges et notamment économiques

Dans cette lettre, Katz soutient que l’Iran achemine des armes par voie terrestre, aérienne et maritime, et il précise la nature des composants transférés ainsi que leurs utilisations envisagées.

Katz indique que les armes sont transportées d’Iran en Irak, d’où elles sont ensuite introduites clandestinement en Syrie. À partir de là, elles sont transférées de l’autre côté de la frontière vers le Liban, affirme-t-il. Pour étayer ses accusations, Katz a fourni à l’ONU les “dates exactes” de ces transferts récents.

Il a également exhorté le Conseil de Sécurité à demander au gouvernement libanais de mettre pleinement en œuvre ses décisions, de prendre ses responsabilités pour prévenir les attaques lancées depuis son territoire contre Israël, et de veiller à ce que la zone jusqu’au fleuve Litani soit exempte de présence militaire, d’actifs ou d’armes.

“Israël réaffirme son droit fondamental de faire tout ce qui est nécessaire, dans le cadre du droit international, pour protéger ses citoyens contre ces violations flagrantes,” a-t-il ajouté.