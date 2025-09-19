Israël menace de fermer le consulat français à Jérusalem après la reconnaissance de la Palestine

- Advertisement -

Le 9 septembre 2025, une crise diplomatique majeure a éclaté entre la France et Israël à la suite de l’annonce par Paris de sa reconnaissance officielle de l’État de Palestine lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Selon des informations, citant des responsables européens, Israël envisage plusieurs options de représailles, dont l’accélération de l’annexion de la Cisjordanie, la fermeture du consulat général de France à Jérusalem et la saisie de biens fonciers français, notamment le sanctuaire chrétien d’Eliona. En réponse, des diplomates proches du président français Emmanuel Macron, cités par Le Figaro le 9 septembre 2025, ont averti que la France pourrait prendre des « mesures très sévères » contre Israël, y compris l’expulsion de diplomates israéliens de Paris.

Une reconnaissance de la Palestine qui cristallise les tensions

La décision de la France de reconnaître officiellement l’État de Palestine, confirmée le 9 septembre 2025 lors de l’annonce de sa participation à l’Assemblée générale des Nations unies, a marqué un tournant dans sa politique au Moyen-Orient. Selon des responsables européens cités par Politico, cette reconnaissance s’inscrit dans un mouvement coordonné avec d’autres pays, bien que les détails des États participants n’aient pas été précisés dans les informations disponibles. Cette démarche, perçue comme un soutien à la cause palestinienne, intervient dans un contexte de tensions accrues dans la région, où les négociations pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, déclenchées après l’attaque du 7 octobre 2023, restent au point mort.

Le président français Emmanuel Macron a défendu cette décision dans une déclaration publique le 9 septembre 2025, soulignant que la reconnaissance de la Palestine était « un pas nécessaire vers une paix juste et durable au Moyen-Orient ». Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages détenus par le Hamas et à une aide humanitaire massive pour Gaza. Cette position a immédiatement suscité une réaction virulente de la part d’Israël, dont le ministère des Affaires étrangères a qualifié la reconnaissance française de « provocation inacceptable » dans un communiqué publié le 10 septembre 2025. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a averti que « des mesures unilatérales de cette nature auront des conséquences graves », selon des propos rapportés par des responsables européens à Politico.

Les options de représailles israéliennes

Face à la reconnaissance de la Palestine par la France et d’autres pays, Israël a élaboré plusieurs options de représailles, selon Politico (9 septembre 2025). Ces mesures, envisagées par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, visent à contrer ce que Tel-Aviv perçoit comme une menace à sa sécurité nationale et à sa souveraineté. Parmi les options rapportées figurent :

L’accélération de l’annexion de la Cisjordanie : Israël envisagerait d’accélérer l’annexion de la zone C de la Cisjordanie, qui représente environ 60 % du territoire sous contrôle administratif et sécuritaire israélien, selon les accords d’Oslo. Cette mesure, soutenue par les factions les plus à droite de la coalition au pouvoir, viserait à consolider la présence israélienne dans les colonies et à empêcher la création d’un État palestinien viable.

: Israël envisagerait d’accélérer l’annexion de la zone C de la Cisjordanie, qui représente environ 60 % du territoire sous contrôle administratif et sécuritaire israélien, selon les accords d’Oslo. Cette mesure, soutenue par les factions les plus à droite de la coalition au pouvoir, viserait à consolider la présence israélienne dans les colonies et à empêcher la création d’un État palestinien viable. La fermeture du consulat français à Jérusalem : Le ministère israélien des Affaires étrangères a informé la France qu’il étudiait la possibilité de fermer le consulat général de France à Jérusalem, selon des diplomates cités par Le Figaro (9 septembre 2025). Ce consulat, qui dessert les populations palestiniennes de Jérusalem-Est et des territoires occupés, est un symbole de l’engagement diplomatique français dans la région. Une telle fermeture serait une mesure de rétorsion directe contre la politique française.

: Le ministère israélien des Affaires étrangères a informé la France qu’il étudiait la possibilité de fermer le consulat général de France à Jérusalem, selon des diplomates cités par Le Figaro (9 septembre 2025). Ce consulat, qui dessert les populations palestiniennes de Jérusalem-Est et des territoires occupés, est un symbole de l’engagement diplomatique français dans la région. Une telle fermeture serait une mesure de rétorsion directe contre la politique française. La saisie de biens fonciers français : Israël envisage également de s’emparer de propriétés françaises sur son territoire, notamment le sanctuaire chrétien d’Eliona, situé à Ein Karem, près de Jérusalem. Ce site, géré par l’ordre dominicain français, est considéré comme un bien sous juridiction française, et sa saisie constituerait une escalade sans précédent dans les tensions bilatérales.

Ces options reflètent la volonté d’Israël de répondre fermement à ce qu’il considère comme une atteinte à ses intérêts stratégiques. Un haut responsable israélien, cité anonymement par Politico, a déclaré que « la reconnaissance unilatérale de la Palestine par la France et d’autres pays européens est une tentative de délégitimer Israël, et nous ne resterons pas sans réagir ». Cette position s’inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement Netanyahu, qui a intensifié ses actions en Cisjordanie depuis le début de l’année 2025, avec une augmentation des constructions dans les colonies, selon un rapport de l’ONU daté du 15 septembre 2025.

La réponse française : une posture de fermeté

La France a réagi avec une fermeté inhabituelle aux menaces israéliennes. Selon Le Figaro (9 septembre 2025), des diplomates proches du président Emmanuel Macron ont affirmé que la France « pourrait refuser une fermeture imposée par Israël » du consulat général à Jérusalem. Ils ont souligné l’existence de l’ambassade d’Israël à Paris, suggérant que des mesures réciproques pourraient être envisagées. « Israël a une ambassade à Paris. Si Tel-Aviv agit, nous pouvons répondre de la même manière », a déclaré un haut responsable de l’Élysée, cité anonymement.

Parmi les options envisagées par la France figurent :

L’expulsion de diplomates israéliens : Paris pourrait ordonner l’expulsion de membres du personnel diplomatique israélien en poste à Paris, une mesure qui marquerait une rupture significative dans les relations bilatérales. Cette option, bien que rare, reflète la gravité de la crise actuelle.

: Paris pourrait ordonner l’expulsion de membres du personnel diplomatique israélien en poste à Paris, une mesure qui marquerait une rupture significative dans les relations bilatérales. Cette option, bien que rare, reflète la gravité de la crise actuelle. Des mesures sévères au-delà des représailles diplomatiques : Les diplomates français ont averti que la France pourrait prendre des « mesures très sévères » contre Israël, sans préciser leur nature. Ces mesures pourraient inclure des sanctions économiques ou des restrictions commerciales, bien que les détails restent confidentiels à ce stade.

Le ministère français des Affaires étrangères, dans un communiqué publié le 12 septembre 2025, a réaffirmé son engagement à reconnaître la Palestine, tout en condamnant les « actions unilatérales d’Israël qui compromettent la solution à deux États ». Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré lors d’une conférence de presse le 16 septembre 2025 : « La France ne se laissera pas intimider par des menaces visant ses institutions diplomatiques. Nous continuerons à défendre le droit des Palestiniens à un État, tout en appelant à une désescalade immédiate. »

Un contexte régional explosif

La crise diplomatique entre la France et Israël s’inscrit dans un contexte régional marqué par une escalade des tensions. La guerre à Gaza, déclenchée par l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, continue de polariser les positions. Selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) daté du 15 septembre 2025, l’offensive israélienne à Gaza a entraîné la mort de plus de 41 000 Palestiniens, tandis que 1 200 Israéliens ont été tués lors de l’attaque initiale du Hamas. Les négociations pour un cessez-le-feu, menées sous l’égide de l’Égypte et du Qatar, restent dans l’impasse, malgré les appels répétés de la communauté internationale.

Le 9 septembre 2025, une frappe israélienne sur Doha, au Qatar, visant des cibles liées au Hamas, a exacerbé les tensions régionales. Cette attaque, condamnée par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni dans un communiqué conjoint du 12 septembre 2025, a été qualifiée de « violation de la souveraineté du Qatar » et de « risque d’escalade régionale ». Le Qatar, un médiateur clé dans les négociations de cessez-le-feu, a suspendu temporairement sa participation, selon un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères daté du 10 septembre 2025.

La reconnaissance de la Palestine par la France intervient également dans un contexte de pressions internationales divergentes. Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a critiqué la décision française dans une déclaration du 10 septembre 2025, affirmant que « la reconnaissance unilatérale de la Palestine par des pays européens compromet les efforts de paix et renforce les positions extrémistes ». En revanche, la coordinatrice spéciale de l’ONU pour le Moyen-Orient, Tor Wennesland, a salué l’initiative française lors d’une réunion du Conseil de sécurité le 17 septembre 2025, appelant à « un dialogue inclusif pour relancer le processus de paix ».

Les enjeux du consulat français à Jérusalem

La menace de fermer le consulat général de France à Jérusalem constitue un point central de la crise. Créé en 1843, ce consulat joue un rôle crucial dans les relations de la France avec les populations palestiniennes de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de Gaza. Il fournit des services consulaires, soutient des projets culturels et éducatifs, et représente un symbole de l’engagement français pour une solution à deux États. Une fermeture imposée par Israël serait perçue comme une attaque directe contre l’influence diplomatique de la France dans la région.

Le sanctuaire d’Eliona, menacé de saisie, ajoute une dimension symbolique à la crise. Situé à Ein Karem, ce site religieux, géré par les dominicains français, est considéré comme un bien sous juridiction française en vertu d’accords bilatéraux historiques. Une saisie de ce domaine serait une violation de ces accords et un affront aux communautés chrétiennes, susceptibles de provoquer une indignation en France et dans d’autres pays à majorité chrétienne.

Les dynamiques internes en France et en Israël

En France, la reconnaissance de la Palestine reflète une volonté de Macron de repositionner le pays comme un acteur clé dans le processus de paix au Moyen-Orient. Cependant, cette décision a suscité des critiques internes. Lors d’un débat à l’Assemblée nationale le 14 septembre 2025, des députés du Rassemblement national ont accusé Macron de « rompre l’équilibre traditionnel de la diplomatie française » au profit d’une « posture idéologique ». En revanche, des partis de gauche, comme La France insoumise, ont salué la reconnaissance comme « un pas historique vers la justice », selon un communiqué du 10 septembre 2025.

En Israël, la réponse à la reconnaissance de la Palestine reflète les divisions au sein de la coalition au pouvoir. Les factions ultranationalistes, dirigées par des figures comme Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, poussent pour des mesures radicales, telles que l’annexion de la Cisjordanie. Cependant, des voix plus modérées au sein du gouvernement, y compris au sein du Likoud, craignent que de telles actions n’isolent davantage Israël sur la scène internationale, selon des propos rapportés par Politico (9 septembre 2025).

Les implications immédiates de la crise

La menace israélienne de fermer le consulat français à Jérusalem et de saisir des biens fonciers marque une escalade sans précédent dans les relations franco-israéliennes. La France, en réponse, a affiché une posture de fermeté, menaçant de représailles diplomatiques et potentiellement économiques. Le 17 septembre 2025, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, la représentante française, Anne-Claire Legendre, a réitéré l’engagement de Paris pour la reconnaissance de la Palestine, tout en condamnant « les actions unilatérales d’Israël qui compromettent la paix ». Elle a appelé à une désescalade immédiate et à un retour au dialogue.

La crise intervient dans un contexte où la communauté internationale reste profondément divisée. Lors de la même réunion du Conseil de sécurité, la coordinatrice spéciale de l’ONU pour le Moyen-Orient, Tor Wennesland, a averti que « les tensions actuelles risquent de provoquer une escalade régionale aux conséquences imprévisibles ». Les pays arabes, notamment le Qatar et l’Arabie saoudite, ont exprimé leur soutien à la reconnaissance de la Palestine, tandis que les États-Unis maintiennent leur opposition à des mesures unilatérales.

Les relations franco-israéliennes, déjà fragilisées depuis l’annonce initiale de Macron en juillet 2025, risquent de se détériorer davantage dans les semaines à venir. La menace de fermer le consulat français et les mesures de rétorsion envisagées par Paris soulignent la gravité de la crise, qui pourrait redéfinir les dynamiques diplomatiques au Moyen-Orient. Le 18 septembre 2025, le ministère qatari des Affaires étrangères a appelé à une médiation internationale pour éviter une rupture totale entre la France et Israël, soulignant l’importance de préserver les canaux diplomatiques dans un contexte régional volatile.