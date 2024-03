Le Libanais Nizar Al-Qadi a pour objectif de participer au Championnat du monde de Duathlon, qui se tiendra en Australie le 18 août prochain, afin de rejoindre l’élite des participants de plus de cinquante pays du monde entier. Dans cette perspective, Al-Qadi, né en 1992 et membre de l’armée libanaise, poursuit sa préparation physique et mentale quotidienne pour cet important événement international, avec l’ambition d’atteindre un bon résultat dans sa catégorie d’âge (30-34 ans). Al-Qadi s’entraîne trois heures par jour, combinant course à pied et cyclisme, pour atteindre un niveau optimal de préparation en vue du Championnat du monde.

Al-Qadi est un athlète de haut niveau qui a réalisé de nombreux exploits dans les compétitions de cyclisme, triathlon, duathlon, et aquathlon ces dernières années, réussissant à s’imposer comme un champion capable de remporter des titres et de monter sur les podiums lors de ses participations.

Le Championnat du monde de Duathlon comprend une course à pied (10 km), suivie d’une épreuve de cyclisme (40 km), puis à nouveau d’une course à pied (5 km). Al-Qadi tentera de relever ce défi.

Al-Qadi sera le seul Libanais à participer à ce championnat mondial, et il aspire donc à représenter fièrement le drapeau du pays des cèdres dans cette compétition majeure de duathlon. Sans aucune hésitation, Al-Qadi cherche à trouver des sponsors pour couvrir les frais de participation en Australie et réaliser son rêve de se joindre à l’élite mondiale de cette discipline sportive, représentant ainsi le Liban avec gratitude envers la Fédération Libanaise de Triathlon pour sa coopération à représenter le pays des cèdres dans le Championnat du monde.