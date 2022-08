Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le parti Kataëb a souligné que “le Hezbollah poursuit ses tentatives pour reprendre l’initiative sur la scène libanaise et régionale, qu’il a perdue en raison de sa défaite aux récentes élections législatives”

Dans son communiqué publié à l’issue de la réunion de son bureau politique présidé par le député Samy Gemayel, le parti Kataëb a souligné que “le Hezbollah reprend un jour le langage des représailles contre ceux qu’il appelle des «agents», et un autre jour il replace ses démarches dans le cadre d’une stratégie défensive et diplomatique en monopolisant la décision de faire la paix ou de déclarer la guerre.Il cherche à faire croire aux Libanais qu’il est le seul à pouvoir entrainer le pays dans une guerre économique et militaire grâce à un mandat divin qui ne prend en considération ni l’avis des sages, ni celui de l’opinion publique.Il s’agit d’un discours inacceptables par la Charia ou la Loi”, lit-on dans le communiqué