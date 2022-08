L’auteur de l’agression qui a visé hier Salman Rushdi aurait été identifié comme étant Hadi Matar, âgé de 24 ans. Pour l’heure, les autorités américaine chercher à confirmer son identité et le pays dont il est originaire. Cependant, certaines sources US indiquent que le jeune homme serait d’origine libanaise et habitant Fairview dans le New Jersey.

Il aurait porté plusieurs coûts de couteaux contre l’écrivain britannique d’origine indienne visé par une fatwa de l’Ayatollah Khomeini depuis les années 1980 pour son livre, Les Versets Sataniques alors que ce dernier se trouvait sur l’estrade de la Chautauqua Institution. L’agresseur avait ensuite été maitrisé par des employés de cette organisme ainsi que des membres de forces de l’ordre qui étaient déjà sur place.

Pour l’heure, les autorités américaines indiquent que Hadi Matar ne serait pas directement lié aux gardes de la révolution islamique. Cependant, l’examen de son téléphone et de ses réseaux sociaux semblent montrer que le jeune homme trouve une sympathie pour ces derniers. La police américaine estime que ce dernier aurait agi de son propre chef.

Pour l’heure, Salman Rushdi, âgé de 75 ans, se trouve toujours dans un état grave, ayant subi des coups de couteaux notamment au niveau du cou. Il pourrait perdre l’usage d’un oeil et serait actuellement placé sous respirateur.

Vivant de nombreuses années sous un sécurité renforcées, Salman Rushdi avait depuis quitté la Grande Bretagne pour les Etats-Unis où il jouissait d’un dispositif sécuritaire moins lourd.

Police identified the man who attacked author Salman Rushdie as Hadi Matar. He was arrested at the scene and was awaiting arraignment.



State police Major Eugene J. Staniszewski said the motive for the stabbing was unclear.https://t.co/zpbIbfBzWp pic.twitter.com/vpoIkImXk8