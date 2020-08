Le conseiller économique de la Présidence de la République s’en prend aux dernières circulaires de la Banque du Liban

Le conseiller auprès du Président de la République en charge des affaires économiques Charbel Cordahi s’est vivement pris aux dernières circulaires publiées par la Banque du Liban concernant la restructuration du secteur bancaire local, impacté par d’importantes pertes financières.

Ainsi dans une série de Tweets, il a estimé que la Banque du Liban restructure le secteur bancaire en dehors de l’accord avec le Fonds monétaire international, sans coordination avec le gouvernement, sans adopter de normes internationales et de plan de relance financière, et sans l’implication de la Commission de contrôle bancaire.

Pour rappel, la Banque du Liban a publié cette semaine, une série de circulaires instaurant un nouveau délai pour l’augmentation du capital des établissements bancaires. Désormais également, les actionnaires pourront transférer des biens immobiliers pour y procéder, en lieu et place de fonds.

من دون الغوص في تفاصيل التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان، لفتني التالي:



من دون الغوص في تفاصيل التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان، لفتني التالي:



١- يقوم مصرف لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي من خارج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن دون التنسيق مع الحكومة، ومن دون اعتماد المعايير الدولية وخطة الانعاش المالي، ومن دون إشراك لجنة الرقابة على المصارف. — Dr. Charbel Cordahi (@CharbelCo) August 29, 2020

Selon le conseiller économique de la Présidence de la République, “une restructuration du secteur bancaire en dehors d’un accord avec le Fonds monétaire international, sans coordination avec le gouvernement, sans adopter de normes internationales et de plan de relance financière, et sans l’implication de la Commission de contrôle bancaire serait en cours, cela en faveur d’un nombre très limité de banques.”

Elles pourront ainsi acquérir les autres banques “sans tenir compte des principes de concurrence, de l’open market et des possibilités d’augmentation du capital, et bien sûr de manière déloyale entre banques.”

Ainsi, explique Charbel Cordahi: “Les banques qui ont davantage bénéficié de l’ingénierie et d’un rendement élevé (via des certificats de dépôt par exemple) enregistrent moins de pertes, comparées à celles qui ont reçu un rendement inférieur (comme celles qui ont souscrit à la dette publique en dollars). Il y a là un renversement des standards, où plus le rendement est élevé, plus le risque est grand, tandis que dans les circulaires de la Banque centrale du Liban, celui qui gagne plus perd moins.”

Il faisait allusion à la création d’un fonds par la Banque du Liban visant à pérenniser les investissements par certaines banques des fonds qu’elles ont versé auprès de la banque centrale lors des opérations très critiquées d’ingénierie financière.

Le processus de restructuration bancaire se déroule sans synchronisation avec le plan financier du gouvernement qui s’attaque au déficit financier et aux problèmes structurels chroniques, souligne-t-il.

Les circulaires comportent de nombreux détails positifs, qui redonnent une certaine considération au rôle des autorités monétaires de régulation, rôle que la BDL avait depuis longtemps abandonné au profit d’un rôle commercial dont elle n’a pas réussi.

Cependant, Charbel Cordahi note que l’adoption de ces circulaires intervient alors que le plan de sauvetage présenté par le gouvernement fait toujours l’objet d’une vive opposition de la part de la Banque du Liban et les banques. Il s’agit pour eux de déjouer les négociations avec le Fonds monétaire international, puisqu’il prévoit l’approvisionnement à la totalité du capital des actionnaires existants face aux pertes de ce importantes de ce secteur

Cependant, les grandes difficultés de l’économie ne permettent pas à ces deux parties de sortir ensemble indemnes du tunnel de la crise. L’un d’eux doit en supporter le coût, note Charbel Cordahi, avant de poursuivre, notant que le plan du gouvernement répartissait le coût entre les deux parties de manière équilibrée, la Banque du Liban a porté le premier coup et a surpris les banques avec son plan correctif, qui s’est fait aux dépens d’une grande partie des banques.

Il appelle par conséquent à l’adoption du plan gouvernemental du gouvernement pourtant démissionnaire Hassan Diab, “qui permet aux banques de continuer à servir l’économie après avoir été capitalisées par leurs propriétaires et par les grands déposants. Cela se serait produit si la négociation avec le Fonds monétaire international avait réussi“.

Cela sera triste pour moi de marcher dans les rues de Beyrouth dans un proche avenir.

De nombreuses banques auront disparu au profit de seulement 4 à 5 établissements.

Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que le grand nombre de banques est un problème, au contraire, je pense que davantage de banques accroissent la concurrence et permettent de financer l’économie et le développement des entreprises.

Bien sûr, si la politique budgétaire était correcte, et si la politique monétaire était saine.

