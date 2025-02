Le Liban lève 298 millions de dollars en promesses de dons dans le cadre de son appel humanitaire d’urgence

- Advertisement -

Le Liban a réussi à mobiliser 298 millions de dollars en promesses de dons dans le cadre de son Flash Appeal 2024, une campagne d’appel humanitaire visant à répondre aux besoins urgents de la population affectée par la crise économique et sociale. Cette somme, bien qu’importante, reste insuffisante pour couvrir l’ensemble des besoins, estimés à 500 millions de dollars pour l’année.

Un pays en crise nécessitant une aide internationale d’urgence

Depuis 2019, le Liban traverse une des pires crises économiques de son histoire, avec une inflation dépassant 135 %, une dévaluation de la livre libanaise de plus de 98 % et un effondrement des services publics. Selon les Nations unies, plus de 4 millions de personnes, soit près de 75 % de la population, ont besoin d’une assistance humanitaire immédiate.

Indicateur Valeur 2024 Population sous le seuil de pauvreté 80 % Inflation annuelle 135 % Dévaluation de la monnaie -98 % depuis 2019 Chômage 32 % Besoins d’aide humanitaire 4 millions de personnes

Face à cette situation, l’ONU, en collaboration avec plusieurs organisations internationales et bailleurs de fonds, a lancé un appel humanitaire d’urgence (Flash Appeal) en début d’année pour financer des programmes d’aide alimentaire, de santé et d’éducation.

Une mobilisation internationale encore insuffisante

Le Flash Appeal 2024 a permis de lever 298 millions de dollars, soit environ 60 % des besoins identifiés. Ces fonds proviennent principalement des :

Nations unies et agences affiliées (PAM, UNICEF, OMS) : 124 millions de dollars

: 124 millions de dollars Union européenne et États membres : 78 millions de dollars

: 78 millions de dollars Pays du Golfe (Qatar, Émirats, Arabie saoudite) : 62 millions de dollars

: 62 millions de dollars Autres donateurs (ONG internationales, secteur privé, diaspora libanaise) : 34 millions de dollars

Malgré ces engagements, le déficit de financement reste élevé (202 millions de dollars manquants), menaçant la mise en œuvre des programmes de soutien essentiels.

Les priorités de l’aide humanitaire

Les fonds levés seront utilisés pour financer plusieurs secteurs clés :

Aide alimentaire (112 millions $) : Distribution de rations alimentaires et de cartes de rationnement pour 1,5 million de personnes.

: Distribution de et de pour 1,5 million de personnes. Santé et médicaments (95 millions $) : Soutien aux hôpitaux publics et aux centres de santé, fourniture de médicaments essentiels.

: Soutien aux hôpitaux publics et aux centres de santé, fourniture de médicaments essentiels. Éducation (56 millions $) : Aide aux écoles publiques pour garantir la scolarisation des enfants vulnérables.

: Aide aux écoles publiques pour garantir la scolarisation des enfants vulnérables. Accès à l’eau et assainissement (35 millions $) : Réhabilitation des infrastructures de distribution d’eau potable.

Des obstacles à l’efficacité de l’aide

Malgré cette mobilisation, plusieurs défis menacent l’efficacité de l’aide humanitaire au Liban :

Un climat politique instable , qui ralentit la distribution des fonds et complique la coordination des acteurs humanitaires.

, qui ralentit la distribution des fonds et complique la coordination des acteurs humanitaires. Des infrastructures détériorées , rendant difficile l’acheminement des aides vers les populations vulnérables.

, rendant difficile l’acheminement des aides vers les populations vulnérables. Le manque de transparence dans la gestion des fonds, qui freine certains bailleurs de fonds internationaux.