Le Liban devrait recevoir 860 millions de dollars d’ici 2 mois de la part du Fonds Monétaire International (FMI), indique un communiqué de la Présidence de la République publié suite à une rencontre entre le président de la république, le général Michel Aoun et un responsable de l’institution en charge du dossier libanais, Mahmoud Mohieldin.

Cette somme devrait être accordée au titre des droits de tirage spéciaux à hauteur de 650 milliards de dollars qui seront distribués entre 190 pays membres de l’organisation financière internationale en vue de relancer l’économie mondiale victime de la pandémie du coronavirus COVID19.

Cette somme devrait être allouée à la Banque du Liban en vue de renforcer ses réserves monétaires et tenter d’améliorer quelque peu la situation économique d’un pays victime d’une crise décrite comme l’une des pires depuis la moitié du XIXème siècle par la Banque Mondiale.

Il s’agira également de déterminer quelle usage serait fait de cette manne alors que la livre libanaise a perdu 92% de sa valeur face au dollar depuis 2 ans et que les réserves monétaires de la Banque du Liban se sont effondrées en raison de l’utilisation des réserves monétaires disponibles pour financer le programme d’achat des produits de première nécessité, un programme estimé à 6 milliards de dollars par an dont la moitié pour les carburants.

Il s’agira également de mettre en place un plan de sauvetage de l’économie libanaise dès la formation d’un nouveau gouvernement. Ce plan devrait également inclure des réformes législatives afin de permettre une transparence des affaires publiques et “une répartition équitable et justes des pertes”, allusion à la restructuration des pertes du secteur bancaires estimées à plus de 100 milliards de dollars. Ce plan, indique le palais de Baabda vise à restaurer l’économie locale.

