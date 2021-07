Dans un message adressé aux français présents au Liban mais également aux libanais confrontés à une importante crise économique à l’occasion de la fête nationale française ce 14 juillet, l’ambassadrice de France au Liban Anne Grillo a rappelé la fraternité qui existe entre les 2 pays.

“Quels que soient vos fonctions ou vos projets, hommage et reconnaissance pour tout ce que vous faire pour le Liban”, écrit la diplomate dans son message publié sur les réseaux sociaux, un pays décrit comme était un pays frère.

Aux Libanais, Anne Grillo rappelle également la solidarité et l’union d’une France et des Français toujours aux côtés des libanais “encore et toujours”.

Pour rappel, la France s’est largement investie dans le dossier libanais avec sa feuille de route visant à mettre en place un nouveau gouvernement et ainsi débloquer l’aide économique de la communauté internationale face à la crise sociale et économique qu’il traverse.

La France a ainsi fait parvenir une importante aide humanitaire dès le lendemain de l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 et le président Emmanuel Macron s’est même déplacé dès le le 6 août. Cette aide aurait atteint 85 millions d’euros indiquent les autorités françaises. Il est revenu au Liban le 1er septembre à l’occasion du centenaire de la proclamation de l’état du grand Liban.

Paris a également été le fer de lance de la communauté internationale concernant l’aide humanitaire accordée à la population en organisant même 2 conférences internationales.

Dernièrement, la commission parlementaire de La Défense avait recommandé de mettre en place une TaskForce à but humanitaire avec l’ONU et la Banque Mondiale pour sauver les services publiques critiques comme ceux de l’électricité, de la distribution de l’eau ou encore hospitaliers face à un possible effondrement prochain. Cette aide devrait ainsi court-circuiter les administrations publiques considérées comme corrompues tout comme la classe politique, estime une grande partie de la population.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն