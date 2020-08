Paris a fait quelques concessions à Washington, réduisant le nombre maximum de troupes présentes au Sud Liban de 15 000 à 13 000. Pour l’heure, 10 275 militaires de 45 pays différents, 238 civils étrangers et 580 civils locaux participent à cette force internationale, soit un chiffre en dessous de ces seuils.

La proposition française appelle également le gouvernement libanais à faciliter l’accès total et immédiat à la demande de la FINUL aux sites qu’elle souhaite inspecter, notamment ceux où se trouverait des tunnels franchissant la ligne bleue, ligne de démarcation entre Israël et le Liban.

La résolution condamne également dans les termes les plus fermes toute tentative de restreindre les mouvements de troupe de la Finul.

Par ailleurs, le texte prévoit que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, devrait élaborer d’ici 60 jours un plan pour améliorer les performances de la FINUL conformément aux propositions qu’il avait précédemment fait.

Pour rappel, les autorités israéliennes avaient demandé un renforcement du mandat de la Finul permettant de perquisitionner des propriétés privées sans en avertir préalablement les autorités libanaises. Cette proposition, soutenue par les États-Unis, était cependant dénoncée par Beyrouth qui estime qu’il y a la violation de sa souveraineté. Par ailleurs, les autorités libanaises rappellent que l’État hébreu viole quasi-quotidiennement et cela à plusieurs reprises l’espace aérien libanais, notamment par des drones.

