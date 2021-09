Pour rappel, la Banque du Liban a longtemps refusé l’audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban puis un rapport définitif dans les 6 mois à venir, sous le prétexte des réglementations liées au secret bancaire.

Les pertes de la Banque du Liban pourraient être plus importantes que prévues, estiment les observateurs ainsi que les experts du Fonds Monétaire International, en raison de pratiques peu orthodoxes comme le recours du gouverneur Riad Salamé à déclarer unilatéralement d’importants profits fiduciaires pour couvrir les pertes de l’établissement public depuis des années.

Selon un document d’audit confidentiel mais rendu public par des sources anonymes, le gouverneur de la Banque du Liban aurait ainsi annoncé près de 6 milliards de profits fiduciaires rien qu’en 2018 pour couvrir des pertes de 6 milliards de dollars, principalement liées aux opérations d’ingénieries financières qui ont débuté en 2016.

Pour rappel, cet audit est jugé nécessaire au déblocage des négociations avec le Fonds Monétaire International après la déclaration d’un état de défaut en mars 2020. Le Liban espérait alors obtenir une aide de 10 milliards de dollars.

Le 7 avril 2021, le Président de la République le général Michel Aoun a publiquement dénoncé la mauvaise volonté du Ministère des Finances Ghazi Wazni et du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé sans toutefois les nommer directement face aux différents écueils et obstacles mis face à l’audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban et a appelé à une réunion du gouvernement Hassan Diab pour examiner ce dossier et révéler les dessous de ce qu’il décrit quasiment comme un sabotage de la procédure.

Le chef de l’état a également accusé le gouverneur de la Banque du Liban de pratiques contraires à la législation financière locale, comme l’utilisation de dépôts privés comme réserves monétaires. Le Président de la République avait rappelé les différentes étapes faites par certains partis pour éviter cet audit de la banque centrale. Il a également rappelé que cette procédure n’est pas seulement une demande personnelle du chef de l’état mais également de la communauté internationale, une condition préalable au déblocage des fonds de CEDRE et du FMI.



Par ailleurs, face à la crise, certaines banques correspondantes de la BdL auraient clôture les comptes, indique dans une lettre Riad Salamé.

Depuis, Alvarez & Marsal a indiqué reprendre le processus d’audit juricomptable. Le 30 avril 2021, elle a ainsi indiqué avoir reçu 95% des réponses aux questions pour l’heure posées. Les 5% restants étaient liées à des banques libanaises privées mais détenues en partie par la Banque du Liban qui se retrancherait ainsi sous le couvert de la loi du secret bancaire pourtant gelé temporairement par décision du Parlement pour une durée es effectuées par les banques et les eurobonds, indiquaient certaines sources à l’époque. Pour l’heure, on ignore si finalement le cabinet a reçu ces réponses ou non.

Le 1er septembre, la présidence de la république signe le décret publié par le ministère des finances permettant de financer et donc de débuter les procédures liées à l’audit juricomptable