Le président Joseph Aoun tente une relance diplomatique

Le chef de l’État a transmis à Washington un plan de stabilisation qui pose un cadre de sécurité pour le Liban sans exiger un désarmement immédiat des acteurs non étatiques. L’objectif affiché est de replacer les États-Unis dans leur rôle de garant de la trêve. Le document s’appuie sur des canaux militaires et diplomatiques, avec une séquence d’étapes courtes, vérifiables, et une cartographie précise des points sensibles au Sud. La présidence assume une ligne de « désescalade pilotée » qui se concentre d’abord sur la protection des civils, la limitation des survols et le retrait ordonné de positions avancées sur cinq hauteurs. Cette relance arrive dans une phase de tensions accrues et d’isolement perçu, alors que les violations de la trêve se poursuivent et que les mécanismes de suivi peinent à produire des effets coercitifs.

Architecture proposée par Baabda

Le plan envoyé aux autorités américaines comprend un tronc commun et des volets annexes. Le tronc commun s’articule autour de trois exigences simples et mesurables. D’abord, une suspension des survols à basse altitude au-dessus des zones habitées, durant des créneaux horaires définis, renouvelables après évaluation. Ensuite, l’accès sécurisé des agriculteurs, avec des couloirs protégés et des horaires annoncés la veille dans un format de notification standardisé. Enfin, le retrait de postes tenus sur cinq points élevés identifiés, avec vérification par des observateurs et prise de photos géoréférencées. Les annexes détaillent les cartes, les coordonnées et les procédures d’alerte. Elles décrivent aussi les chaînes de communication entre les forces régulières, la mission internationale et les garants. La présidence insiste sur une idée de base: « sécuriser d’abord, discuter ensuite », afin d’éviter que le débat stratégique ne bloque les mesures de protection immédiates.

Lignes rouges et marges de manœuvre

La lettre d’accompagnement rappelle trois lignes rouges libanaises. Pas de négociation directe sous la menace. Pas de préalable qui vide la position de contenu souverain. Pas de glissement d’un mécanisme technique vers une injonction politique unilatérale. La marge de manœuvre s’ouvre dans l’indirect. Le palais présidentiel propose des « jalons » de quatre à six semaines, avec une évaluation conjointe et une clause de reconduction tacite si les critères sont remplis. Le pari est simple: créer une dynamique de faits positifs sur le terrain, qui rend plus coûteux tout retour à l’escalade. La présidence présentera ces « jalons » comme une série d’objectifs concrets, à faible coût politique et à bénéfice humain immédiat, ce qui maximise la chance d’adhésion locale.

Le message politique du chef de l’État

Le chef de l’État a choisi une formule sobre pour cadrer sa relance. Il a dit vouloir « trouver des solutions » par des discussions indirectes sous parrainage international, avec des garanties pour les civils. Cette économie de mots vise à réduire l’angle d’attaque interne. Le propos s’adresse à deux publics en même temps. Il rassure l’opinion, qui demande des actes de protection, et il parle aux garants, qui attendent un plan faisable. L’élément clef tient au rythme. La présidence veut garder la main sur le tempo, en évitant les emballements et les fenêtres trop longues qui invitent aux incidents.

Le mécanisme de trêve comme colonne vertébrale

La relance fait du mécanisme de Naqoura la colonne vertébrale de l’ensemble. Ce comité se réunit désormais toutes les deux semaines, ce qui offre un métronome utile. La présidence veut passer d’un échange de plaintes à un agenda d’actions datées. L’idée est d’inscrire à l’ordre du jour trois points fixes à chaque session: état des survols, accès agricole, statuts des cinq hauteurs. À ces trois points s’ajoute un volet humanitaire: stocks de carburant, d’eau et de médicaments pour les communes les plus exposées, et procédures d’évacuation scolaire. La méthode est volontairement procédurale. Elle transforme un lieu de friction en table de travail.

Convergences internes recherchées

La relance ne peut réussir sans une convergence minimale entre les trois têtes de l’exécutif. Le chef du gouvernement a pris acte que les réunions de Naqoura « n’ont pas réussi à stopper les violations » et a souligné l’occupation persistante de cinq collines. Il demande un « déclic » américain. Le président de la Chambre, lui, a acté la chute d’un parcours de négociation évoqué par l’interlocuteur américain, et a rappelé que « le comité de suivi du cessez-le-feu est la seule voie à l’instant ». Il a précisé que ce comité se réunit « désormais toutes les deux semaines ». Ces positions ne s’opposent pas au fond. Elles peuvent même se compléter. La présidence propose de capitaliser sur cette base commune: faire du mécanisme l’outil de mise en œuvre et réserver les débats de fond à un format indirect, à distance de la ligne de front et sans injonctions unilatérales.

Le paramètre américain tel qu’exprimé publiquement

L’envoyé américain a défendu une doctrine d’« incitations » liées à des « jalons » vérifiés par des tiers, et à un soutien ciblé aux forces régulières. Il a écrit que « le deuxième pilier doit être le désarmement de Hizballah au Liban et le début de discussions de sécurité et de frontière avec Israël ». Il a aussi prévenu: « Si Beyrouth continue d’hésiter, Israël pourrait agir unilatéralement, et les conséquences seraient graves. » Ces phrases fixent un cadre politique exigeant, qui ne coïncide pas avec le court terme du plan présidentiel. La présidence choisit de ne pas contester frontalement ces lignes. Elle déporte la discussion: prioriser des gestes de sécurité et d’humanité, avant l’ouverture d’un dossier stratégique qui divise.

Le rôle attendu des partenaires européens

Un diplomate européen a jugé la proposition « avancée » et « conforme » à une sortie politique graduelle. Cette appréciation est importante parce qu’elle suggère un pont entre le terrain et la table. Les partenaires européens peuvent jouer trois rôles. Financer la micro-logistique des communes frontalières. Appuyer la vérification technique, par de la photo géoréférencée et des équipes d’observation. Offrir une « caisse de résonance » diplomatique en rappelant que les trêves doivent être exécutées comme écrites. Ce soutien discret facilite la tâche des garants principaux et réduit le coût politique pour les acteurs locaux.

Les attentes des communes du Sud

La relance vise des besoins concrets. Les communes frontalières demandent des créneaux de liberté de mouvement pour les agriculteurs, la protection des écoles, et des stocks d’urgence pour tenir soixante-douze heures. Elles insistent sur les alertes par SMS, la signalétique vers les abris et la mise à jour des plans d’évacuation. Le plan présidentiel prévoit un module « continuité d’activité communale », destiné à être financé par des partenaires. Il inclut des kits d’eau, de carburant et de médicaments, ainsi qu’un guide d’exercice d’évacuation. L’impact politique de gestes simples peut être fort. Il rend visible l’État dans des zones qui ne voient souvent que des uniformes et entendent des drones.

La place des forces régulières

Les forces régulières sont le pivot de la vérification et de la réassurance. La présidence veut renforcer trois capacités. D’abord, la collecte et la diffusion d’informations factuelles, avec un modèle unique de fiche d’incident. Ensuite, la liaison avec les observateurs, pour garantir l’accès sécurisé aux points de contrôle et aux hauteurs à vérifier. Enfin, la communication vers les communes, afin d’éviter les rumeurs en période de tension. Le plan n’exige pas de nouvelles structures. Il propose d’optimiser l’existant, en clarifiant qui fait quoi, quand et comment. Chaque fiche d’incident doit être envoyée au mécanisme avant la fin de journée, puis incluse dans un tableau de bord partagé.

La question des cinq hauteurs

Le retrait de positions avancées sur cinq hauteurs est un test de bonne foi. La présidence propose une séquence en trois temps. Repérage conjoint, avec prise de photos et relevés GPS. Retrait coordonné, avec un créneau de sécurité et un protocole de non-approche durant vingt-quatre heures. Vérification, avec images datées, et levée progressive des restrictions d’accès pour les civils. La réussite sur un seul point peut produire un effet de démonstration et débloquer les autres. À l’inverse, un blocage complet durcirait les lignes. Ce volet sera l’axe le plus sensible des échanges avec les garants.

La gestion des survols

La présidence propose un « pare-feu temporel ». Il s’agit d’interdire les survols à très basse altitude au-dessus des zones habitées durant deux tranches quotidiennes. L’effet recherché est double. Réduire l’usure psychologique et donner des fenêtres d’activité normale aux habitants. Ce dispositif est simple à vérifier. Les radars et les témoignages permettent un relevé fiable. En cas de manquement, une notice est envoyée au mécanisme avec heure, trajectoire et altitude estimée. Cette approche crée une « respiration » dans des journées saturées de bruit et de crainte.

La place du chef du gouvernement et du président de la Chambre

La relance ne contourne pas les autres institutions. Elle leur offre un terrain commun. Le chef du gouvernement porte l’opérationnalisation civile: plans d’écoles, eau, électricité, routes. Le président de la Chambre porte la régularité du mécanisme et la tenue de l’agenda bimensuel. Chacun parle à son public et à ses relais. Chacun ancre la relance dans la continuité institutionnelle. Cette répartition augmente la lisibilité du message vers l’extérieur: un seul État, plusieurs bras qui agissent.

Les citations qui structurent le moment

« Trouver des solutions » par des négociations indirectes, avec parrainage et garanties, résume la ligne publique du chef de l’État. « Le parcours de négociations a chuté ; le comité de suivi du cessez-le-feu est la seule voie à l’instant », dit le président de la Chambre, en ajoutant que le comité se réunit « désormais toutes les deux semaines ». « Les réunions de Naqoura n’ont pas réussi à stopper les violations ; cinq collines restent occupées », reconnaît le chef du gouvernement. « Le deuxième pilier doit être le désarmement de Hizballah… si Beyrouth continue d’hésiter, Israël pourrait agir unilatéralement », écrit l’envoyé américain. Ces phrases, mises bout à bout, dessinent le cadre de la relance: protection immédiate, méthode procédurale, indirect assumé.