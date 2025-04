Les dépôts bancaires résidents augmentent mais nn rebond nominal à relativiser

- Advertisement -

Au 27 mars 2025, les dépôts bancaires des résidents libanais ont augmenté de 7 730 milliards de livres libanaises (environ 86,2 millions de dollars) en une semaine, selon les données de la Banque du Liban (BDL). Ce chiffre, bien que positif en apparence, masque des dynamiques contrastées : la quasi-totalité de la hausse provient des dépôts en devises étrangères, tandis que les dépôts à terme en livres poursuivent leur repli. Cette configuration confirme que la confiance envers la monnaie nationale reste faible, et que le système bancaire fonctionne toujours sous perfusion, sans réforme profonde.

Composantes de la variation hebdomadaire

Composante Variation (milliards de LP) Équivalent en USD Dépôts en devises résidents 7 529 ≈ 83,9 M$ Dépôts à vue en livres 486 ≈ 5,4 M$ Dépôts à terme en livres -285 ≈ -3,2 M$ Total dépôts résidents 7 730 ≈ 86,2 M$

Domination des devises : un symptôme de dollarisation chronique

Les 7 529 milliards de livres de dépôts nouveaux en devises représentent 97,4 % de l’augmentation totale. Ce chiffre illustre à quel point la confiance des déposants reste massivement orientée vers le dollar ou l’euro, au détriment de la monnaie locale. Les banques libanaises, toujours privées de leurs fonds bloqués à l’étranger et incapables d’accéder aux marchés de capitaux, gèrent désormais une structure de dépôts duale et très instable, où les passifs en devises ne correspondent plus à des actifs réels.

Les dépôts à terme en livres poursuivent leur érosion

Le recul de 285 milliards de livres (≈ 3,2 millions de dollars) sur les dépôts à terme en monnaie locale prolonge une tendance déjà entamée en 2023. Les ménages et entreprises refusent de s’engager dans des placements fixes, faute de confiance dans les taux offerts, dans la solvabilité des établissements bancaires et dans la stabilité du taux de change.

L’illusion du retour des dépôts ?

Bien que les chiffres bruts puissent suggérer un début de retour de la confiance, aucun élément fondamental ne valide cette hypothèse. La hausse constatée pourrait simplement refléter un effet de réallocation interne ou un ajustement comptable ponctuel.

Une confiance asymétrique et un système à deux vitesses

Les dépôts en devises sont également très inégalement distribués. Une part importante est attribuée à des comptes d’entreprises, de missions diplomatiques, ou de particuliers fortunés, tandis que les petits déposants continuent de subir plafonds de retrait, frais élevés et opacité.

Absence d’intermédiation productive

Même avec cette augmentation des dépôts, les banques n’ont aucune capacité à relancer le crédit. Cette situation limite l’effet multiplicateur classique des dépôts, transformant le système bancaire libanais en simple entrepôt de liquidité stérile.

Une consolidation illusoire sans réforme du secteur bancaire

Plus de cinq ans après le déclenchement de la crise financière, aucune restructuration systémique des banques n’a été mise en œuvre. Dans ces conditions, l’augmentation des dépôts n’a aucune portée systémique si elle n’est pas adossée à une réforme bancaire complète.

Données institutionnelles : Banque du Liban (BDL)

Le total des dépôts bancaires résidents se situe actuellement autour de 331 000 milliards de livres (environ 3,69 milliards de dollars). Environ 85 % de ces dépôts sont en devises étrangères, et le taux de dollarisation bancaire est l’un des plus élevés au monde.