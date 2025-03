Les groupes de travail Israël-Liban : un cadre de dialogue ou un piège diplomatique ?

- Advertisement -

Une initiative de négociation sous l’égide des États-Unis et de la France

La mise en place de trois groupes de travail diplomatiques entre Israël et le Liban a été présentée comme une avancée vers une désescalade des tensions. Cette initiative, soutenue par Washington et Paris, vise officiellement à encadrer des discussions sur trois points essentiels :

Les frontières et les territoires occupés par Israël au sud du Liban La question des prisonniers libanais encore détenus en Israël Les conditions d’un cessez-le-feu durable entre les deux pays​

Les négociations se déroulent sous la supervision de l’envoyée spéciale américaine Morgan Ortagus, qui cherche à structurer un cadre de dialogue tout en évitant une reprise des hostilités​.

Cependant, des interrogations persistent sur la véritable nature de ces discussions. Plusieurs sources diplomatiques soulignent que les groupes de travail ont été pensés par Israël pour fixer ses propres conditions et non pour aboutir à un réel compromis​.

Composition et structure des groupes de travail

Les groupes de travail sont composés de délégués israéliens et libanais, accompagnés de représentants américains et français. Contrairement aux négociations passées, les discussions ne sont pas exclusivement militaires, mais impliquent également des diplomates et des experts juridiques​.

Le premier groupe, consacré aux questions frontalières, est chargé de définir le statut des cinq zones encore occupées par Israël :

Ras al-Naqoura

Mays al-Jabal

Marun al-Ras

Les hauteurs d’Al-Adaysseh

Une portion de la vallée du Wazzani​

Israël, qui refuse de parler d’occupation, justifie son maintien dans ces zones pour des raisons sécuritaires. Il argue que la présence d’infrastructures du Hezbollah rend un retrait immédiat impossible​.

Le deuxième groupe, portant sur les prisonniers libanais en Israël, examine la situation des détenus encore en captivité. Bien qu’Israël ait récemment libéré cinq prisonniers, sept autres restent incarcérés sous prétexte de charges liées au terrorisme​.

Enfin, le troisième groupe se focalise sur l’application du cessez-le-feu, mais Israël exige en retour des garanties strictes sur le désarmement du Hezbollah et la surveillance renforcée des frontières​.

Un cadre de dialogue qui profite à Israël ?

Alors que ces discussions sont officiellement présentées comme un effort diplomatique en faveur de la paix, plusieurs analystes y voient un outil de pression israélien pour forcer le Liban à faire des concessions.

Selon Al Akhbar (13 mars 2025), ces négociations offrent à Israël un levier pour imposer sa vision de la normalisation, notamment en maintenant sa présence militaire dans les territoires contestés​.

Par ailleurs, le rôle des États-Unis et de la France dans ces discussions suscite des interrogations. Washington, allié stratégique d’Israël, cherche avant tout à stabiliser la région en consolidant la position israélienne, tandis que Paris tente de ménager à la fois Beyrouth et Tel-Aviv sans réellement peser pour un retrait israélien immédiat​.

Quels risques pour le Liban ?

Le Liban se trouve dans une situation délicate face à ces groupes de travail, qui pourraient représenter un piège diplomatique à plusieurs niveaux :

Un risque de reconnaissance indirecte d’Israël : en acceptant de négocier dans ce cadre, le Liban pourrait être contraint d’accepter progressivement une normalisation déguisée ​.

: en acceptant de négocier dans ce cadre, le Liban pourrait être contraint d’accepter progressivement une ​. Un affaiblissement de la souveraineté libanaise : les groupes de travail ne se concentrent pas uniquement sur le retrait israélien, mais sur des garanties sécuritaires imposées par Israël , ce qui pourrait contraindre l’État libanais à des engagements sécuritaires excessifs ​.

: les groupes de travail ne se concentrent pas uniquement sur le retrait israélien, mais sur des , ce qui ​. Un déséquilibre militaire : en échange d’un cessez-le-feu, Israël exige une surveillance renforcée du Hezbollah, ce qui risque de déstabiliser davantage la scène politique et sécuritaire libanaise​.