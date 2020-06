Selon les chiffres publiés par le Ministère des Finances, 72% des revenus publics ont servi à payer les salaires des fonctionnaires ces 2 premiers mois.

Cette somme représenterait également 42.8% des revenus fiscaux.

Une somme de 1.22 milliards de dollars a été ainsi versée aux fonctionnaires, en hausse de 4.2%. Elle inclue, outre les salaires pour 64%, les compensations de fin de service et les retraites (31.6%), uu encore les salaires aux institutions publiques (4.4%).

Cette hausse s’explique notamment par une autre hausse, cette fois-ci de 11% des salaires et de 9.7% des retraites. Par ailleurs, la hausse des sommes transférées aux autres institutions publiques a progressé de 83.8%. Les indemnités de fin de services ont diminué de 52.4%

Les salaires ont représenté à eux seuls 63.3% des dépenses publiques durant les 2 premiers mois de 2020 contre 72.3% par rapport à la période correspondante de 2019.

Les salaires ont représentés 777.4 millions de dollars pour les 2 premiers mois de l’année, contre 700.4 millions de dollars en 2019.

Les salaires et indemnités au personnel militaire et des forces de sécurité ont atteint 563.1 millions de dollars à eux seul, soit 72.4% des salaires de la fonction publique. 108.4 millions de dollars ont été versés au personnel enseignant, 75.6 millions de dollars aux autres types de personnel et les autorités ont accordés une contribution aux coopératives publiques à hauteur de 20 millions de dollars.

Parmi le personnel militaire et sécuritaire, 364.8 millions de dollars ont été versés aux membres de l’Armée Libanaise, 161.8 millions de dollars au personnel des Forces de Sécurité Intérieure et 27.1 millions de dollars aux membres de la Sûreté Générale