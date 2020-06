Les réserves monétaires de la Banque du Liban auraient diminuées de 1.2% en un mois, s’établissant à 33.1 milliards de dollars contre 33.5 milliards de dollars, y a à peine 1 mois. Cette perte atteindrait 11.2% depuis le début de l’année.

Ces réserves monétaires incluent 5.03 milliards de dollars d’eurobonds en dépit de l’état de défaut de paiement déclaré par les autorités libanaises.

En cas d’exclusion des eurobonds détenus par la BDL, les réserves monétaires brutes atteindraient 28.1 milliards de dollars seulement, une baisse de 414 millions de dollars en un mois et de 613 millions de dollars depuis le début de l’année. Sur une période d’un an, les réserves monétaires ont baissé de 3.5 millions de dollars, en grande partie induite par le paiement des eurobonds en mai et novembre 2019 par la Banque du Liban au lieu du Ministère des Finances.

Les réserves monétaires continuent à financer depuis les importations de produits essentiels et encore les tentatives de stabilisation de la livre libanaise face au dollars.

Les actifs de la Banque du Liban incluraient également 150.7 milliards de dollars, en hausse de 6.6%. Ces actifs étaient estimés à 141.4 milliards de dollars sur une période d’une année.

Cependant, ils sont en diminution de 4.2 milliards de dollars depuis le début de l’année et de 5.6 milliards de dollars depuis juin 2019.

Ils incluent également une part importante des obligations libanaises en état de défaut de paiement.

Concernant les réserves en or, elles seraient à la hausse sur une période d’une année. Estimée à 15.8 milliards de dollars contre 13.9 milliards de dollars, un an plutôt.

Tout comme les banques privées, les prêts aux banques locales ont diminué de 1.6% pour s’établir à 14.7 milliards de dollars mi-juin. Les dépôts du secteur financier après de la Banque du Liban ont atteint 111.6 milliards de dollars et les dépôts publics 4.8 milliards de dollars.